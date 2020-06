Prefeitura de Barcarena adere à campanha nacional “Sinal Vermelho”

A Prefeitura Municipal de Barcarena, localizada na região do Baixo Tocantins, no Pará, aderiu à campanha “Sinal Vermelho” que objetiva facilitar o processo de denúncias de agressão contra a mulher. Com um ‘X’ vermelho na mão, a estratégia silenciosa busca alcançar mais vítimas da violência doméstica, que registra índices crescentes após o isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19.

A campanha atenderá a vítima por meio das farmácias ou drogarias previamente cadastradas. A mulher pode sinalizar a qulquer um dos atendentes com um ‘X’ na palma da mão, preferencialmente. O profissional treinado, acionará a Polícia Militar, como orienta o protocolo preestabelecido.

“Qualquer cidadão pode colaborar com a vítima seja pelo novo método ou pelos canais 180 e 190, que permanecem disponíveis para toda população realizar denúncias.” Afirma a Coordenadora Municipal de Políticas para as Mulheres de Barcarena, Tânia Oliveira

Após o atendimento, ela ingressará no sistema da Justiça e contará com o apoio da rede de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica.

REDE DE PROTEÇÃO – No município, uma ampla Rede de Proteção à Mulher Vítima de Violência integra órgãos do Judiciário, Executivo e Não governamentais. Entre eles, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), uma unidade policial com foco no acolhimento, e a Polícia Militar do Pará

Por: Willian Salles