Prefeitura de Barcarena anuncia resgate de navio que naufragou com 5 mil bois vivos em Vila do Conde

A Prefeitura de Barcarena anunciou que o navio Haidar, que naufragou enquanto transportava mais de 5 mil bois vivos no porto de Vila do Conde, será retirado do fundo do Rio Pará. A informação foi confirmada após reunião realizada na última sexta-feira (12), entre representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e agentes da Prefeitura de Barcarena. O resgate deve começar a partir do dia 1º de julho.

De acordo com a Prefeitura de Barcarena, o DNIT contratou uma empresa para realizar o serviço. O que ainda está pendente é a emissão de uma licença ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas) para permitir a operação.

O G1 entrou em contato com a Semas e aguarda retorno.

Entenda o caso

Centenas de animais mortos foram levados pelo rio Pará até a praia de Vila do Conde, onde ficaram encalhados na areia — Foto: Divulgação

O navio Haidar, de bandeira libanesa, afundou no dia 6 de outubro de 2015, no porto de Vila do Conde, em Baracarena. A embarcação transportava cinco mil bois vivos e 700 toneladas de óleo para a Venezuela. O acidente causou impactos ambientais e sociais na comunidade de Barcarena.

Os animais que estavam a bordo morreram afogados, muitos presos na embarcação. A tragédia atingiu a vida de milhares de pessoas nessa região. As famílias prejudicadas contam que até hoje não foram indenizadas por causa da tragédia ambiental, social e econômica.

O banho nas águas foi proibido e o movimento de frequentadores das praias de Barcarena, Abaetetuba e ilhas vizinhas caiu. Pescadores também não puderam mais retirar o sustento dos rios e os impactos do naufrágio continuam sendo sentidos até hoje.

Vários laudos comprovam danos sociais e ambientais provocados pelo desastre que geram um valor mínimo de R$ 71 milhões em indenizações.