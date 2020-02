Prefeitura de Belém anuncia novidades e a programação do Carnaval 2020

No centenário de um dos maiores compositores paraenses, a Prefeitura de Belém presta homenagem a Ruy Barata com o tema oficial do Carnaval 2020 da cidade. A programação inicia na próxima sexta-feira, 14, na Aldeia Amazônica, bairro da Pedreira, com os desfiles das escolas de samba do 2º grupo, seguido do desfile das escolas do 1º grupo, no sábado, 15, e do 3º grupo, no domingo, 16.

O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, juntamente com o presidente da Fundação Cultural do Município (Fumbel), anunciou todas as informações da programação durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 07, no gabinete municipal, localizado no bairro de Nazaré.

“A gente tem três grandes novidades, sendo esta homenagem ao poeta, músico, Ruy Barata, em seu centenário; a revitalização completa que a Aldeia Amazônica passou para receber o Carnaval, e por fim, a parceria com a Liga das escolas de samba, na venda dos camarotes feita pelas escolas. E agora, a disponibilidade de acesso às arquibancadas, com a troca dos ingressos por 1 kg de alimento não perecível, que vai atender a rede de abrigos da Prefeitura Municipal. Ou seja, o Carnaval, além da estética, cultura da identidade, também atua como instrumento de ajuda social”, destacou Zenaldo Coutinho.

Reforma – A Aldeia Cultural Amazônica David Miguel foi entregue completamente reformada em dezembro do ano passado, e está pronta para receber as agremiações e o público que deve ocupar as arquibancadas e camarotes do espaço, que recebeu reforço estrutural dos pilares, pintura geral, revisão da cobertura, manutenção de infiltrações, melhoria nos pisos e do revestimento interno, troca de louças e de luminárias. O local comporta aproximadamente 1.600 pessoas.

Repasses – As subvenções para as mais de 20 agremiações carnavalescas inscritas, aptas a receber o incentivo da Prefeitura de Belém, foram divididas da seguinte forma: aproximadamente R$ 118 mil para o primeiro grupo, R$ 45 mil para o segundo e o terceiro, com R$ 30 mil.

“Fizemos algumas correções nos valores das subvenções, mas as escolas assumiram responsabilidades, até para a garantia da segurança necessária ao evento, para que não haja interferência do município no processo de competição”, frisou Atanásio, lembrando que a gestão conseguiu proporcionar um bom repasse, e com isso gerou a corresponsabilidade.

Desfiles – Os desfiles iniciam no dia 14, mas na próxima terça-feira, 11, as escolas do primeiro grupo vão estar na avenida do samba para os ensaios técnicos, que prosseguem na quarta, 12, e quinta-feira, 13, sempre a partir das 19 horas. Três escolas irão participar do ensaio a cada dia.

Durante os dias dos ensaios e do Carnaval oficial, as vias de acesso sofrerão desvios, e, os moradores da área, que precisam se locomover em seus veículos deverão apenas apresentar o comprovante de residência para ter acesso livre.

Para o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial de Belém, Herivelton Martins, conhecido como Vetinho, este ano o Carnaval tem tudo para ser o melhor da história. “A Prefeitura foi muito feliz desde o momento da reforma da Aldeia, até mesmo neste diálogo que teve com as escolas de samba, para ajustar as necessidades dos grupos. Temos certeza que teremos um carnaval maravilhoso, e repleto de alegria, com as homenagens a Ruy Barata”, finalizou o carnavalesco que comentou, ainda, que os camarotes para os dias de desfile já esgotaram.

Para ter acesso aos ingressos das arquibancadas, o interessado deve se deslocar às escolas de samba de seu bairro ou em um dos doze Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Belém e levar 1 kg de alimento não perecível.

Homenageado – Ruy Guilherme Paranatinga Barata foi um poeta, político, advogado, professor da Universidade Federal do Pará (Ufpa), jornalista e compositor brasileiro, nascido em Santarém em 1920. Como jornalista dirigiu o suplemento literário do jornal A Província do Pará, além disso foi titular da cadeira de Literatura Brasileira da Faculdade de Filosofia, Letras e Artes. Com o filho Paulo André Barata compôs em parceria um vasto número de canções que são referência em todo o Pará como “Esse Rio é Minha Rua”, “Banho de Cheiro” e “Indauê Tupã”.

A programação oficial de carnaval vai contar com o apoio das Secretarias Municipais de Saúde (Sesma), Urbanismo (Seurb), Saneamento (Sesan), Meio Ambiente (Semma), Odem Pública, Guarda Municipal de Belém, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) e Fundação Papa João XXIII (Funpapa).

Veja a ordem do desfile:

14/02/2020 (sexta-feira)

1. A Grande Família

2. Mocidade Botafoguense

3. Coração Jurunense

4. Império Jurunense

5. Habitat do Boto

6. Os Colibris

7. Cacareco

8. Acadêmicos da Pedreira

15/02/2020 (sábado)

1. Mocidade Unida do Benguí

2. Embaixada de Samba do Império Pedreirense

3. Deixa Falar

4. Piratas da Batucada

5. Rancho Não Posso Me Amofiná

6. Império de Samba Quem São Eles

7. Bole-Bole

8. Xodó da Nega

9. Matinha

16/02/2020 (domingo)

1. Paixão Rubro Negra

2. Rosa da Terra Firme

3. Alegria Alegria

4. Parangolé do Samba

5. Caprichoso da Cidade Nova

6. Mocidade Olariense

7. Nova Mangueira

8. Embaixada Azulinos

9. Rosa Ouro

10. Guerreiros do Samba e do Amor

11. Boêmios da Vila Famosa

12. Estrela Reluzente

Texto: Karla Pereira