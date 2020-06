Prefeitura de Belém anuncia obras em praças e vias publicas

Na tarde desta quarta-feira, 3, o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, assinou diversas ordens de serviço para obras em praças e vias da cidade. Juntamente com a secretária de urbasnimo, Anete Klautau, e o vereador Toré Lima, Zenaldo assinou autorizações para obras nas praças Emilio Martins, localizada no bairro do Marco, e da Paz, no bairro da Cremação.

Na praça Emilio Martins, os moradores vão poder contar com uma área completamente reformada, com playground, ciclofaixa infantil, paisagismo e espaço de jogos. “Estamos assinando a ordem de serviço para a reforma total da praça Emilio Martins, que vai trazer qualidade de vida e lazer para os moradores”, anunciou o prefeito.

A obra se inicia na próxima semana e está orçada em aproximadamente R$ 229 mil, com prazo de execução de três meses. Para o eletricista Aldair Gomes, que mora há 30 anos próximo ao logradouro, a reforma vai levar mais lazer aos moradores da travessa do Chaco e da avenida João Paulo II, área onde a praça fica localizada.

“Estamos muito satisfeitos com essa obra, esperamos uma praça linda para os moradores”, comemorou.

Outro espaço que teve a obra autorizada foi a praça da Paz, localiza no bairro da Cremação. O local será totalmente reformado e contará com Academia ao Ar Livre, playground, nova iluminação, paisagismo e outras melhorias.

“Nasci e me criei na Cremação e moro próximo à praça. Agora vamos ter um local voltado para a comunidade e nossas crianças”, disse a dona de casa Socorro Azevedo.

Parque – Além dos dois logradouros, foi assinada a ordem de serviço da praça Eneida de Moraes, localizada no bairro da Pedreira, que será transformada em um parque para cães, sendo a primeira em Belém exclusiva para cachorros.

O espaço será readequado e contará com três cercados, que serão distribuídos de acordo com tamanho dos animais, além de uma área de adestramento. “O local será agora de uso dos cachorros. A partir de agora vamos iniciar uma obra para que lá se transforme no parque dos cães”, anunciou o prefeito.

Aobra está orçada em R$ 490 mil e tem prazo de execução de três meses. “Será um espaço diferenciado e exclusivo para quem gosta de passear com seu animal de estimação”, comentou a secretária de urbanismo, Anette Klautau.

Pavimentação – Duas vias de Belém tiveram suas obras autorizadas nesta quarta. O prefeito Zenaldo e o secretário de saneamento, Cláudio Mercês, assinaram ordem de serviço para a pavimentação na alameda Augusta, localizada no bairro do Curió Utinga. “É uma obra expressiva, que vai trazer dignidade para os moradores da alameda”, destacou Zenaldo.

Os serviços se iniciam no próximo dia 9, com prazo de entrega de 90 dias e obra orçada em R$ 490 mil. Morador da alameda há 50 anos, o recepcionista Cláudio Sousa era só alegria. “É um serviço essencial para nós e para o Curió-Utinga. É um benefício sem tamanho”, festejou.

Outa obra autorizada foi da passagem da Pratinha, entre a entrada das ruas Yamada e São Clemente. A obra de pavimentação começará na próxima semana com prazo de entrega de 60 dias. A assinatura contou com a presença do vereador Rildo e do padre Adrick Souza, responsável pela Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, do bairro do Benguí.