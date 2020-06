Prefeitura de Belém anuncia que shoppings e salões de beleza reabrem neste sábado, 6

Segundo Zenaldo Coutinho, os estabelecimentos devem funcionar em horários diferenciados e seguir protocolos de higienização.

O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, divulgou em suas redes sociais nesta quinta-feira (4) que os shoppings centers e salões de beleza estão programados para reabrirem no sábado (6). De acordo com o prefeito, os estabelecimentos devem funcionar em horários diferenciados e seguir protocolos de higienização específicos. O decreto deve ser publicado até o fim do dia no Diário Oficial do Município.

Segundo o prefeito, a decisão foi tomada após uma nova reunião com o Comitê Intersetorial de Retorno das Atividades. No encontro, ficou acordado que os shoppings podem funcionar das 12 às 20 horas e os salões de beleza das 9 às 20 horas. No caso dos shoppings, apenas as lojas poderão funcionar na reabertura. Outros ambientes, como cinemas, praças de alimentação e parques infantis estão proibidos de funcionar por tempo indeterminado.

De acordo com Zenaldo, a reunião também definiu uma mudança no horário de funcionamento do comércio de rua em Belém. Segundo ele, os estabelecimentos poderão funcionar das 9 às 16 horas. Ele ainda informou que um plano de fechamento de ruas e organização do trânsito está sendo planejado.

A abertura dos shoppings e salões de beleza em Belém estava prevista para ocorrer nesta quinta-feira (4). No entanto, o prefeito informou que a Prefeitura de Belém estava sem dados sobre disponibilidade de leitos para atendimento de pacientes com Covid-19 na capital. Por conta disso, os shoppings e salões de beleza ainda deveriam ficar fechados. Ainda segundo Zenaldo, esses dados deveriam ser repassados pelo governo do Pará, que não se manifestou.

Após a prefeitura de Belém anunciar que o governo estadual não forneceu informações da disponibilidade de leitos para Covid-19, o governo do Pará afirmou, por meio de nota, que a prefeitura já tinha conhecimento e acesso ao sistema com as informações, que haviam sido solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), por meio de ofício na última segunda (1º).

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa), Belém atingiu taxa de ocupação de 81,51% das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 54,56% de leitos clínicos.

A abertura de dos shoppings e salões de beleza fazem parte do plano de reabertura das atividades não essenciais, proposto pelo governo do Pará. Segundo o projeto, as regiões metropolitana de Belém, parte do Marajó e a região do Araguaia já poderão abrir shoppings centers, igrejas, salões de beleza e comércio varejista.

De acordo com o Governo, a grande maioria do estado está enquadrado no Risco Alto, que só permite a abertura de atividades econômicas essenciais. Apenas as regiões metropolitana de Belém, Marajó Ocidental, Baixo Tocantins e Araguaia são enquadradas no Risco Médio.