Prefeitura de Belém divulga telefones para chamadas de emergência

Dr. Daniel participou da assinatura de mensagem ao parlamento com o governado Helder Barbalho, sobre o projeto de lei para o aumento salarial do efetivo de oficiais, praças da PM, corpo de bombeiros e instituição do sistema de defesa do servidor público. ” Temos que valorizar sempre e cada vez mais todos os profissionais que correm risco todos os dias para manter nosso estado em segurança”. Dr. Daniel Santos

Esta semana começa os trabalhos na Assembleia Legislativa para que o mais breve possível os PLs sejam aprovados.

Mais de 30 mil policiais e bombeiros militares, da ativa e inativos, serão beneficiados com a proposta de lei que viabilizará o aumento salarial de 4,5% e reduzirá a contribuição previdenciária de 11% para 9,5%, resultando em um reajuste e benefício financeiro real de 6%. A proposta foi anunciada pelo Governador do Pará, Helder Barbalho, acompanhado por gestores estaduais, nesta quarta-feira (04), no auditório do Hangar – Centro de Convenções, com a presença das tropas da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado, além de autoridades locais.

Durante o evento, foi anunciado ainda o PL que institui o Sistema de Defesa do Servidor Público e do Agente Político no Exercício da Função e do Conselho de Defesa do Servidor Público e do Agente Político, no exercício da função. A partir da aprovação do PL, o Estado, por meio da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, garantirá serviços de advocacia para a proteção dos servidores militares que estejam atuando no exercício legal de suas funções.

Policial militar a seis anos, Tenente Nilton Costa, que atua no Comando de Missões Especiais (CME), será um dos beneficiados com as medidas apresentadas. Ele falou com entusiasmo a maneira como percebe a atenção e a prioridade dada pelo atual governo aos agentes de segurança pública.

“Não é só questão salarial, estamos recebendo bons equipamentos, boas viaturas, tudo para nos atender e atender a sociedade. A gente percebe que o governador tem todo um cuidado com a sua tropa e esperamos que ao longo do seu governo sejam feitos outros reajustes, de uma forma que contemple todos”, afirmou.

Em relação ao respaldo legal, o tenente disse ainda que a medida irá gerar diminuição de gastos nas contas domiciliares. “A questão do apoio jurídico é extremamente importante, mesmo sendo somente quando estiver de folga, pois é um apoio jurídico que já vai tirar um pouco do dinheiro que o policial investia junto às associações”, acrescentou.





De acordo com o governador do Pará, Helder Barbalho, a gestão iniciou no limite prudencial, onde a lei de responsabilidade fiscal impede o aumento salarial aos servidores. Durante o primeiro ano de gestão, custos foram reduzidos e a arrecadação ampliada, permitindo assim chegar ao limite de alerta e possibilitar legalmente a realização do aumento.

“É necessário, a cada instante, assegurarmos o aumento salarial, assegurar que o histórico de defasagem seja corrigido e que possamos, ano a ano, aumentar, melhorar e garantir salários dignos àqueles que trabalham de maneira qualificada para defender e salvar a vida dos paraenses. Eles merecem de nós o reconhecimento, a valorização e faremos o possível para sempre mantê-los motivados, para cada vez mais e melhor servir à população”. Helder Barbalho, governador do Pará.

O governador ressaltou ainda que os policiais militares estão na linha de frente no combate à criminalidade, fazendo com que os índices da violência reduzam em todo o Estado, por isto, terão também o apoio do Governo com auxílio jurídico.

“Nossa intenção é garantir serviços de advocacia para proteção dos policiais militares, aos servidores militares e aqueles que no ato de servir possam por ventura ter a intercorrência de alguma investigação ou processo. Estamos assegurando uma correção. Que ele não tenha que custear do seu bolso o dinheiro para se defender, mas que o Estado possa defender, afinal isso é em decorrência dele ter defendido o Estado, ter defendido cada cidadão”, assegurou o chefe do poder executivo paraense.

Ricardo SeferFoto: Marco Santos / Ag. ParáRicardo Sefer, procurador-geral do Estado, afirmou que a definição do percentual de reajuste dos servidores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foi uma determinação do governador desde o ano anterior, quando teve início a maior valorização dos servidores e que já tem data prevista para ser efetivada. “Infelizmente em 2019 nós estávamos limitados pela proibição da lei de responsabilidade fiscal, porém neste ano nós avaliamos o espaço financeiro possível do Estado para conceder este reajuste, sempre lembrando que nós vamos aplicar a partir de abril a reforma da previdência em relação ao militares estaduais”.

Avanços – Para o secretário de estado de segurança pública, Ualame Machado, o reconhecimento e a garantia dada ao servidor para que ele possa desenvolver com tranquilidade o seu serviço nas ruas, garantirá que todos desenvolvam o seu papel com qualidade.

“Segurança pública sempre foi prioridade nessa gestão. Estamos tratando diariamente não só o combate à criminalidade, mas em avanços para os servidores, que são o nosso maior patrimônio. São eles os responsáveis pelo o que conseguimos nesses 14 meses de gestão, como por exemplo, tirar o Pará do patamar dos Estados mais violentos em apenas 14 meses”. Ualame Machado, secretario da Segup.

Aprovação – O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Daniel Santos, parabenizou a iniciativa governamental e informou que, o que couber a Alepa será feito de maneira com que os projetos de lei sejam aprovados com maior brevidade.

“Não é possível melhorar a segurança pública se não houver a valorização de cada profissional envolvido. Entendemos que temos também que valorizar cada um de vocês e queria aqui, respondendo a um desafio pequeno que o procurador nos fez, que aprovássemos com celeridade o projeto hoje nos enviado. Pode ter certeza que faremos a nossa parte”, finalizou.