Prefeitura de Belém inicia campanha de vacinação contra a gripe

A Prefeitura de Belém iniciou na manhã desta segunda-feira, 23, a campanha de vacinação contra a gripe. A ação foi antecipada pelo Ministério da Saúde e imunizará contra os vírus Influenza A (H1N1)pdm09, influenza A (H3N2) e influenza B Victoria, que foram os tipos de vírus mais circulantes no ano passado em todo o mundo.

Idosos – Nesta primeira etapa, do dia 23 de março até o dia 15 de abril, a vacina estará disponível apenas para idosos (pessoas com mais de 60 anos) e trabalhadores da área da saúde. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) estão distribuídas em todas as Unidades Básicas de Saúde e Estratégia Saúde da Família em postos de vacinação abertos, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. A Prefeitura também montou estruturas nos estádios Evandro Almeida, o Baenão, localizado na travessa Antônio Baena, e no estádio Leônidas Castro, a Curuzu, localizado na travessa Curuzu, para receber o público de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h. A ideia é receber os idosos, grupo prioritário na campanha, e assim, evitar aglomerações nos postos de saúde do município. Na Aldeia Amazônica um posto no sistema drive thru foi montado para que as pessoas não precisem sair dos carros. O ponto funciona de segunda a sexta, das 9h às 14h. A partir desta terça-feira, 24, serão disponibilizados novos pontos de vacinação para a população que faz parte do grupo atendido nessa primeira etapa. Estruturas serão montadas nas praças da República e Batista Campos, instituições de ensino, entre outros.



Etapas – Após essa primeira etapa, que termina no dia 15 de abril, a campanha segue para outros grupos. A partir do dia 16 de abril até o dia 8 de maio, a vacinação será realizada em doentes crônicos, professores e profissionais de segurança e salvamento.

Já a terceira e última etapa de vacinação, que será realizada de 8 a 22 de maio, será voltada para crianças de 6 meses a menores de 6 anos , pessoas com 55 anos ou mais, grávidas, mães no pós-parto, população indígena e pessoas com deficiência.

Segue os pontos de vacinação em Belém:

Horário de funcionamento das 08h às 17h.

CSE Marco – Av. Rômulo Maiorana, n° 2558.

USF Aeroporto – Rua dos passos S/N – Distrito de Mosqueiro.

USF Barreiro ll – Passagem São Sebastião, S/N.

USF Carananduba – Avenida Cipriano Santos, passagem Santa Maria, n° 01.

UBS Terra Firme – Rua São Domingo, esquina com passagem 02 de junho.

USF Fama – Estrada do Tucunduba- Distrito de Outeiro.

USF Furo das Marinhas – rodovia Augusto Meira filho – Furo das Marinhas.

USF Mangueirão – Rua São João, n°01

USF Sucurijucuara – Estrada Baia do Sol – Distrito de Mosqueiro

USF Tenoné ll – Rua 6ª linha , S/N, ao lado da Fundação. Paula Francinete.

Hospital Naval – Rua do Arsenal, n° 200.

UBS Combu – Furo do Combu – S/N

USF Água Cristal – Rua da Mata, passagem União.

UBS Pedreira – Avenida Pedro Miranda, esquina com travessa Mauriti.

UMS Águas lindas – Conjunto. Verdejantes l, 2ª rua, S/N.

UMS Baía do Sol – Avenida Beira Mar, S/N – Distrito de Mosqueiro .

UMS Bengui ll – Passagem Maciel, S/N.

UMS Cabanagem – Rua São Paulo, S/N, entre as ruas São Pedro e Olímpia.

UMS Carananduba – Praça do Carananduba, S/N – Distrito de Mosqueiro

UMS Cremação – Rua Pariquis, entre a avenida Alcindo Cacela e travessa 14 de Março.

UMS Cotijuba – Rua Manoel Barata, S/N – Ilha de Corijuba

UMS Cúrio – Passagem Alberto Engelhard – Estrada da Ceasa

UMS Fátima – Rua Domingos Marreiros, n° 1664.

UMS Guamá – Rua Barão de Igarapé – Miri, n° 479.

UMS Icoaraci – Rua Manoel Marata, n° 840, Distrito de Icoaraci.

UMS Jurunas – Rua Fernando Guilhon, S/N.

UMS Maguari – Conjunto Maguari, alameda 15.

UMS Maracajá – Travesa Siqueira Mendes, S/N, Distrito de Mosqueiro.

UMS Marambaia – Avenida Augusto Montenegro.

UMS Outeiro – Rua Manoel Barata, S/N.

UMS Paraíso dos Pássaros – Rua dos Tucanos

UMS Pratinha – Avenida Arthur Bernardes – Base Naval

UMS Providência – Avenida Norte

UMS Sacramenta – Avenida Senador Lemos, esquina com a Doutor Freitas.

UMS Satélite – Conjunto Satélite, we 08.

UMD Sideral – Rua Sideral, esquina com a avenida Brasil.

UMS Tapanã – Rua São Clemente.

UMS Tavares Bastos – Avenida Rodolfo Chermont, esquina com a Tavares Bastos.

UMS Telégrafo – Rua do Fio, entre as passagens São João e São Pedro.

UMS Terra Firme – Passagem São João, n° 170.

UMS Condor – Passagem Lauro Malcher, n° 285.

UBS Paraíso Verde – Avenida João Paulo ll, entre as passagens Classe A e Cruzeiro.

UBS Radional – Avenida Bernardo Sayão, entre Conjunto Radional ll, QD F – 50, Condor.

UBS Galo ll – Travessa Humaitá – S/N

UBS Eduardo Angelim – Conjunto Eduardo Angelim – avenida 17 de abril ,S/N.

UBS Paracuri ll – Conjunto Paracuri ll, rua L – 1, QD S – n°120.

Hospital da Aeronáutica – Avenida Almirante Barroso, n° 3492.

UMS Vila da Barca – rua Coronel Luís Bentes, próximo a Pedro Álvares Cabral

Uremia – Avenida Alcindo cacela, n° 1421 , São Brás.

UBS Riacho Doce – Rua da Olaria , n°856 Guamá.

UBS Canal da Pirajá – Travessa Barão do Triunfo,n° 1015, esquina com a rua Nova.

UBS Fidélis – Rua Pantanal , S/N, Distrito de Outeiro.

UBS Paracuri l – Passagem Maura, n° 218, entre Terceira e a Quarta Rua.

Hospital do Exército – Travessa Marquês de Pombal , n° 850.

POSTOS DE VACINAÇÃO EM LOCAIS ESPECÍFICOS, das 9h às 14h, com funcionamento até do dia 27 de março.

Estádio da Curuzu – Travessa do Chaco, entre as avenidas Almirante Barroso e João Paulo ll.

Estádio Baenão – Travessa Antônio Baena, entre as avenidas Rômulo Maiorana e Almirante Barroso.

Aldeia Amazônica – Avenida Pedro Miranda – Drive-thru

Praça Batista Campos

Estacionamento da diCasa – Entrocamento

Unifamaz – Avenida Doca de Sousa Franco.

Portal da Amazônia (ao lado da guarita da Guarda Municipal)

Quadra coberta da praça Doroty Stang – Passagem Santos Dumont, esquina com a Pedro Álvares Cabral, bairro da Sacramenta.

Praça da República

IFPA – Avenida Almirante Barroso, entre as travessas Timbó e Estrela.

Escola de Enfermagem Magalhães Barata – Avenida José Bonifácio, entre as rua dos Mundurucus e Paes e Sousa.

Locais de vacinação no dia 25 de março.

Sede do Paysandu – Avenida Nazaré

Ginásio de Educação Física – Avenida João Paulo II, entre as travessas Timbó e Vileta.Campus Ciências Sociais – UEPA – Rua do Una, n° 156, bairro do Telégrafo.



Por: Victor Miranda