Prefeitura de Belém leva projeto “Oficina do Emprego” a moradores de Cotijuba

Na manhã desta segunda-feira, 17, a Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), em parceria com o hospital Sírio-Libanês, de São Paulo (SP), lançou o Lean nas Emergências, projeto do Ministério da Saúde (MS), que promove melhorias no atendimento hospitalar de urgências e emergências dentro do contexto do sistema público de saúde.

O projeto foi oficializado com a assinatura do termo de cooperação técnica entre os hospitais Mário Pinotti (PSM da 14 de Março) e Sírio-Libanês. O prazo da cooperação é de um ano e meio. O lançamento em Belém foi realizado no auditório do Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, com a presença do prefeito Zenaldo Coutinho; do secretário municipal de Saúde, Sérgio Amorim; do diretor do HPSM, Sandro Aflalo e de representantes do hospital Sírio-Libanês, Nicolas Silva e Marcus Melo, além de equipes do HPSM e da Sesma.

O projeto tem a previsão oficinas destinadas aos servidores a cada 15 dias. Na programação desta segunda e terça-feira, 18, constam temas como Diagnóstico de Demanda e Capacidade, Documentação e Revisão dos Planos de Ação, Alinhamento de Indicadores do Projeto, dentre outras.

Mário Pinotti – Como previsto no projeto do Ministério da Saúde e sob a experiência do hospital paulistano, a Prefeitura de Belém pretende reduzir a superlotação e o tempo de internação no PSM da 14 de Março, além de replicar o modelo de gestão à rede de saúde.

O projeto já foi implantado em alguns hospitais do Brasil e do mundo e objetiva o aprimoramento da gestão avançada em serviços de Urgência e Emergência. Visa ainda diminuir, por meio de metodologias, técnicas e estratégias, o tempo de permanência do usuário no hospital, reduzindo as filas de espera, melhorando o fluxo interno, diminuindo os custos e a superlotação.

Lean – O Lean nas Emergências foi lançado em 2017, em São Paulo, e conta com a parceria do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipal de Saúde (CONASEMS). Atualmente, 97 hospitais, em todo Brasil, participam do Lean nas Emergências.

Os médicos Marcus Melo e Nicolas Silva, do Sírio-Libanês e também representantes do Ministério da Saúde, detalharam o projeto Lean Emergências para o prefeito Zenaldo Coutinho, corpo técnico do HPSM Mário Pinotti e equipe técnica da Sesma. “O projeto é uma iniciativa do Ministério da Saúde, por meio do programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, que visa reduzir a superlotação no serviço de urgência vinculado ao Sistema Único de Saúde. Em Belém, os trabalhos se iniciam nesta segunda-feira e terão a duração de seis meses de visitas de intervenção e mais um ano de acompanhamento do projeto”, explicou Nicolas Silva.

Cenário e envolvimento – Na visão do prefeito Zenaldo Coutinho, a execução do projeto do Ministério da Saúde encontra uma rede municipal estruturada, o que possibilitará melhores resultados. “Esse momento para nós, há alguns anos atrás, talvez, fosse impensável. Quem se lembra da verdadeira situação de guerra e vivenciava, na urgência e emergência de Belém. Existia uma grande tensão entre os profissionais”, afirmou Zenaldo, no início de seu discurso.

Ele se lembrou da mudança de cenário. “Para chegarmos até aqui, houve um esforço absolutamente coletivo, com profissionais atuando na ponta, aprimorando modelos, protocolos, com a Sesma se envolvendo de maneira sistêmica, com a gestão transformando discurso em, verdadeiramente, recurso. Lembrar que, anteriormente, era destinado 17% de recursos para saúde dentro do orçamento municipal, mas que nos últimos anos destinamos entre22 e 24%”, afirmou em outro trecho.

“Mas a simples destinação de dinheiro não encontraria eco em resultados, se não tivesse o compromisso real e verdadeiro dos profissionais da área de saúde. Portanto, vivermos este momento, agora, certamente é resultado de um grande aprimoramento”, finalizou o prefeito, que ressaltou as melhorias na rede de saúde em face das inaugurações e das reformas de unidades de saúde, como dos HPSM Mário Pinotti e Humberto Maradei.

Nova realidade – O secretário Sérgio de Amorim, titular da Sesma, aposta numa nova realidade. “É uma alegria essa assinatura, pois é uma oportunidade de oferecermos um serviço de mais qualidade do que já é oferecido, atualmente. É a oportunidade de corrigirmos as nossas falhas e implantarmos novos protocolos e novas rotinas. Com isso, teremos um novo padrão de atendimento no nosso pronto-socorro e, quem sabe, partiremos com o projeto para outras unidades da nossa rede”, avaliou.

“É um marco realmente para nós, para o Pronto Socorro e para a Prefeitura. É a busca para melhoria e o aprimoramento de nossos serviços. No ano do centenário, estamos aqui, buscando melhorar o atendimento, o tempo de atendimento ao usuário. Todos nós, do porteiro ao médico, somos importante nesse processo”, disse Márcia Dias, técnica em planejamento do Pronto-Socorro.

Para o médico Raimundo Áreas, de 56 anos, há dois anos à frente do Centro de Estudos do HPSM Mário Pinotti, o projeto do Ministério da Saúde, trata-se de um privilégio e oportunidade únicos. “Para que se possa caminhar para uma organização de serviços, uma filosofia que venha ao encontro das necessidades dos nossos usuários, que precisam de prontidão, de recursos articulados, de maneira que vá trazer uma melhoria na atenção prestada aos usuários”, destacou.

“Para os profissionais da área da enfermagem e para o hospital como um todo, estamos numa grande expectativa de aderir a esse projeto, uma vez que, vamos fazer cem anos este ano. O projeto vai melhorar nosso atendimento, levando qualidade de atendimento ao usuário, diminuindo o tempo de espera e otimizando os recursos que nós temos”, avaliou a enfermeira Francilene Fonseca, coordenadora de Enfermagem do HPSM.

Por: Sérgio Chêne