Prefeitura de Belém orienta feirantes sobre prevenção do Covid-19

Os trabalhadores das feiras e mercados municipais da capital paraense continuam com as atividades de comercialização e serviços essenciais de vendas de produtos alimentícios à população. Porém, para que os logradouros permaneçam abertos sem causar riscos aos feirantes e frequentadores dos espaços, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Secon), iniciou nesta segunda-feira, 23, ações de conscientização para evitar a contaminação do novo Coronavírus.

A ação conta com a distribuição de cartazes e folders nas 33 feiras e 17 mercados municipais de Belém, com informativos sobre os principais sintomas e formas de prevenção da doença. “Além disso, estamos solicitando o apoio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), para explicar aos feirantes as técnicas de higienização e prevenção”, enfatizou o titular da Secon, Rosivaldo Batista.

Leide Castro dos Reis trabalha há quase 35 anos no Complexo do Ver-o-Peso, na comercialização de lanches, a permissionária recebeu as orientações da Prefeitura e disse que já toma medidas de prevenção contra o novo Coronavírus. “Eu mesma faço uma mistura com álcool 70%, água sanitária e desinfetante e vou passando de hora em hora no meu balcão. Isso tudo é novo para nós, não existe remédio, então a prevenção é a única certeza que temos”, destacou.

Economia – Segundo o Secretário Municipal de Economia, o impacto econômico no cenário nacional será inevitável. “Além de medidas fundamentais que serão tomadas pelo Governo Federal, como o incentivo financeiro de R$ 200 durante três meses aos trabalhadores informais e o reforço nas linhas de crédito, é louvável que os cidadãos também valorizem os pequenos comerciantes, dando preferência pelo consumo das mercadorias ofertadas por eles”, enfatizou Rosivaldo.



Por: Roberta Corrêa