Prefeitura de Breves anuncia Lucas Lucco como atração do Carnaval 2020

O anuncio foi feito em uma rede social do prefeito municipal de Breves Toninho Barbosa na manhã desta sexta-feira (7), o carnabreves será realizado nos dias 22,23,24 e 25 de fevereiro, a programação contara com corredor da folia e palco mix com várias atrações locais.

Lucas Corrêa de Oliveira, ou como é nacionalmente conhecido, Lucas Lucco, é um cantor, compositor e ator nascido em Minas Gerais, na cidade de Patrocínio. Seu talento para a música foi despertado ainda muito cedo: o jovem Lucas tocava violão, escrevia músicas e fazia pequenas apresentações.

Seu primeiro trabalho na carreira como cantor foi no trio sertanejo “Skypiras”, onde permaneceu por um certo período, adquirindo experiência o suficiente para gravar a música que marcou o início de sua carreira solo,”Amor Bipolar”. Apadrinhado pelos cantores Israel & Rodolffo, Lucas Lucco deu largada no cenário musical dividindo palco com a dupla e gravando o hit “Previsões”.

“Pra te fazer Lembrar”, música solo gravada pelo cantor, foi uma explosão de sucesso, atingindo várias visualizações na internet, concretizando nosso querido Lucas no ramo da música. A partir daí, não parou mais. Com o lançamento do seu primeiro disco “Nem te Conto” foram realizados grandes feitos, como uma parceira com a dupla Fernando & Sorocaba e o emplacamento de novos hits no mercado musical.

Atualmente, Lucas gravou seu novo CD/DVD ao vivo intitulado “A Origem” contando com 19 faixas que já são sucesso em todo o país. Com planos futuros, o cantor promete continuar levando a alegria da música para cada um, através de ritmos contagiantes e letras que dão o que falar.