Prefeitura de Canaã publica decreto com regras para retorno de aulas presenciais

O decreto assinado pelo prefeito de Canaã dos Carajás, Jeová Andrade, autoriza a partir do dia 14 de setembro, o retorno de aulas presenciais nos ensinos infantil, fundamental, médio e superior na rede privada. Na rede pública, as atividades em sala de aula só serão retomadas após a realização da escuta pública.

As regras definidas pelo Decreto determinam que as instituições de ensino só poderão receber os alunos quando a Vigilância Sanitária emitir um Laudo de Inspeção, autorizando o retorno das atividades. Ainda de acordo com o decreto, as escolas também deverão adotar medidas de distanciamento controlado e os protocolos geral e específico. Os proprietários das escolas devem apresentar um cronograma sobre o retorno gradual das aulas, proposto pelo Comitê Técnico Assessor de Informações Estratégicas e Respostas Rápidas à Emergência em Vigilância em Saúde, Referentes ao Novo Coronavirus, da Secretaria de Estado de Saúde Pública.

A prefeitura informou que as escolas da rede municipal seguem com atividades remotas. O município realiza até o próximo dia 14, uma escuta pública junto à comunidade escolar para saber o que pensam os pais, responsáveis, alunos e profissionais da educação sobre a retomada das aulas presenciais. Somente após a consulta, o município estabelecerá uma agenda para o retorno em sala de aula.

Por Dayse Gomes