Prefeitura de Parauapebas fecha contrato de R$ 3 milhões para bueiros

A construtora Construmabe vai botar o time em campo para fabricar e assentar bueiros tubulares de concreto na zona rural de Parauapebas. Ela assinou na semana passada um contrato no valor de R$ 3.156.786,89 com o governo do prefeito Darci Lermen e tem até 10 de dezembro para realizar o serviço. A informação foi publicada esta semana no Diário Oficial da União (DOU), (confira a íntegra da publicação aqui).

O contrato de número 20200256 firmado agora com a administração é apenas um de um total de R$ 6.176.746,80 a que a Construmabe tem direito, por ter vencido uma licitação organizada pela Secretaria Municipal de Obras (Semob) ofertando R$ 2,6 milhões a menos para fabricar e assentar os bueiros em relação ao inicialmente previsto pelo governo municipal, que projetou gastar até R$ 8.813.551,80 do orçamento com esse projeto.

De acordo com a Semob, com base em mapas do programa “Luz para Todos”, as estradas vicinais que entrecortam os 40 aglomerados rurais — entre distritos, vilas e povoados do município — somam 3.005 quilômetros. Os pontos de drenagem vão alcançar 7,8 quilômetros em diversas intervenções. Atualmente, cerca de 16 mil habitantes vivem na zona rural de Parauapebas.

O titular da pasta, Wanterlor Bandeira, esclarece que diversas localidades da zona rural apresentam inexistência ou insuficiência de dispositivos capazes de drenar água da chuva e conter a elevação dos níveis dos rios que cortam as localidades. “O sistema existente de rede apresenta deficiência de captação e escoamento face à falta de manutenção por longo período”, explica Bandeira, lembrando que isso contribuiu para danificação do sistema, o que gera quebras, desanelamentos, recalques, obstruções constantes das tubulações e, por conseguinte, danos em função do tráfego de veículos pesados.