Prefeitura de Salinópolis volta a bloquear estradas e proibir acesso de visitantes

Nessa sexta feira (06), o prefeito de Salinópolis, informou através de nota, o retorno das barreiras na entrada da cidade litorânea.

Devido o termino do lockdown, e o retorno gradativo do comércio em Belém, muitos paraenses decidiram buscar as praias de salinas nesse fim de semana.

Fila para identificação na Barreira Foto: A Província do Pará

Os visitantes ao chegarem na fiscalização, necessitam passar por cadastros, comprovações através de documentos, triagem e questionários, para ser avaliada a passagem.

Salinópolis, conta com 325 casos confirmados de Covid-19, com 23 mortes. Para evitar aglomerações na cidade praiana, a prefeitura decidiu retomar com as barreiras sanitárias, como forma de prevenção contra o Coronavírus, permitindo livremente apenas a entrada de moradores locais, transporte de alimentos e materiais de saúde.