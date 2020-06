Prefeitura de Tucuruí decreta o fechamento de atividades não essenciais a partir de terça, 16

Medida foi tomada para conter o avanço da Covid-19 no município. Cidade acumula 740 casos e 65 mortes pela doença. Hospital Regional está com 100% dos leitos ocupados.

Uma reunião do Comitê de Gestão de Crise do município de Tucuruí, sudeste do Pará, definiu nesta segunda-feira (15) o fechamento de todos os serviços não essenciais na cidade. A medida foi tomada para conter o avanço da Covid-19 no município. Segundo a Prefeitura, o anúncio será publicado em uma edição extraordinária do Diário Oficial do Município até o fim do dia.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí, a cidade acumula 740 casos de Covid-19 e 65 mortes com a doença. Ainda de acordo com a Prefeitura, 265 pacientes já se recuperaram da doença.

De acordo com o Comitê da Prefeitura de Tucurui, o decreto tem validade por sete dias. A partir de terça-feira (16) até a próxima segunda (22) ficam liberados apenas comércios essenciais, serviços de delivery e transporte urbano. Todos os setores devem respeitar medidas de prevenção à doença, previstas no documento.

A medida foi tomada levando em conta que o município foi incluído na área vermelha do plano de retomada econômica proposto pelo Governo do Pará. Segundo o estado, Tucuruí não possui a capacidade hospitalar necessária e tem risco de alta evolução de contaminação. Os leitos do Hospital Regional de Tucuruí estão todos ocupados, de acordo com a Prefeitura.