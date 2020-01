Prefeitura e Vara da Infância e Juventude promovem ação preventiva em Icoaraci e Outeiro

Terminou neste domingo, 26, uma ação preventiva conjunta da Prefeitura de Belém e a Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci. A ação teve inicio por volta das 22h de sexta-feira, 24, e contou com a participação de 65 agentes de proteção do Conselho Tutelar de Outeiro e de técnicos do Centro de Referência de Assistência Social de Outeiro (Cras) de Outeiro e do Centro de Referência Especializada em Assistência Social (Creas) José Carlos Pacheco Dias.

Durante os três dias da ação, as equipes percorreram os distrito de Icoaraci e Outeiro, em busca de infrações à legislação de proteção da infância e da juventude e orientando a população sobre possíveis casos de violação de direitos, com foco em medidas preventivas.

Na primeira noite de operação, os agentes encontraram uma adolescente de 13 anos, grávida de quatro meses, em um bar no bairro do Fama, em Outeiro. Desacompanhada e sem documentos, a adolescente foi encaminha ao Conselho Tutelar. “Estamos com uma situação delicada. A adolescente está gravida, não está sendo acompanhada no pré-natal e em nenhum outro programa assistencial público. Vamos conduzir a adolescente ao Conselho Tutelar e convocar o responsável para os procedimentos legais”, contou a agente Maria de Belém, Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci. O local foi autuado.

Já no sábado, 25, uma mulher foi presa em fragrante, atuada pelo crime de abandono de incapaz. “Por volta das 3h recebemos a denúncia que duas crianças estavam sozinhas em uma casa no bairro Água Boa e nos dirigimos ao local”, contou o conselheiro Alessandro Corrêa. Chegando ao local, os agentes encontraram as duas crianças, uma com 5 anos e outra com 8 meses. “As crianças foram resgatadas e foram encaminhadas ao conselho. No final do resgate a mãe apareceu. Ela aparentava estar alcoolizada. Foi presa e conduzida a delegacia de policia de Outeiro”, informou o conselheiro.

Perto dali, um homem fornecendo bebida alcoólica para adolescentes foi preso em fragrante e teve e seu estabelecimento autuado. “Durante as abordagens, orientamos os responsáveis sobre a importância de evitar a presença de adolescentes em bares e nas ruas fora do horário adequado”, contou Maria de Belém.

“Concluímos uma pequena etapa em nosso planejamento, pois esta é a primeira de muitas ações preventivas. Por meio das rondas, conseguimos encontrar casos delicados e dar um direcionamento legal para garantia dos diretos de crianças e adolescentes de Icoaraci e Outeiro”, afirmou a conselheira tutelar Rafaela Tavares.

A operação, que se encerrou neste domingo, 26, contou com apoio de agentes de segurança da Guarda Municipal de Belém (GMB) e da Polícia Militar, da Administração Regional do Outeiro (Arout) e do Conselho Tutelar de Icoaraci.

Texto: Talison Lima