Prefeitura instala 108 novas barracas na feira do Telégrafo

A feira do Telégrafo, localizada na avenida Senador Lemos, foi mais um logradouro público contemplado pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Secon) nesta quarta-feira, 24, com 108 novas barracas padronizadas e equipadas com materiais resistentes e seguros para os permissionários.

A entrega dos novos equipamentos animou vendedores como Luísa Pascoal, que enfeitou a nova barraca de hortigranjeiros com artigos de São João. “Está tudo lindo, agora eu tenho prazer em arrumar minhas mercadorias para meus fregueses”, destacou a feirante.

“De fato é uma nova feira. Deu um aspecto melhor e mais limpo à área”, comentou a cliente Luciane Teles, que trabalha como diarista nas proximidades do logradouro.

Material – As novas barracas possuem lonas antichamas, estrutura em metalon de 3 por 3 centímetros galvanizada e pintura eletrostática, o que dá mais resistência e durabilidade aos equipamentos. As barracas são ainda desmontáveis e adaptáveis ao setor em que o feirante atua.

Segundo a chefe da Divisão de Feiras da Secon, Kívia Brito Miranda, “nesse primeiro momento os permissionários também estão sendo acompanhados por uma equipe do órgão para auxiliá-los no manuseio dos novos equipamentos e na organização do espaço”.

Há 40 anos vendendo café da manhã na feira do Telégrafo, Francisca de Fátima Souza conta que sustentou os três filhos sozinha com a renda que tirou ao longo dos anos de dedicação no logradouro. “Recebo essas barracas da Prefeitura como uma recompensa por tudo que vivi neste local que é minha segunda casa”, disse a permissionária.

Padronização – Neste primeiro semestre de 2020, a feira do Telégrafo foi o terceiro logradouro a receber novos equipamentos pela Prefeitura de Belém. A feira da Batista Campos e do Entroncamento já foram contempladas com as novas aquisições.

Segundo o secretário municipal de economia, Rosivaldo Batista, “o projeto de padronização das feiras livres de Belém consta em proporcionar melhores condições de trabalho aos feirantes e ainda melhorar o visual paisagístico da cidade”.

Conforme cronograma da Prefeitura, a próxima feira a passar pelo processo de padronização dos equipamentos será a 8 de Maio, no distrito de Icoaraci. A ação está prevista para o mês de julho.

Por: Roberta Corrêa