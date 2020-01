Prefeitura lança edital de licitação do sistema de transporte público de Belém

As obras de pavimentação seguem em vias de diversos bairros de Belém com o programa de asfalto. As assinaturas das Ordens de Serviço (OS) foram direcionadas para vias nos bairros do Guamá, Terra Firme e Condor, e contou com a participação do prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, e dos vereadores Simone Kahwage (PRB), Fabrício Gama (PMN), Toré Lima (PRB) e Gleisson Silva (PSB), durante as assinaturas das OS.

Guamá – O bairro do Guamá receberá serviços de pavimentação asfáltica em algumas de suas vias. A primeira assinatura foi para as obras da vila Stélio Maroja, no trecho na passagem Paulo Cícero, entre a avenida José Bonifácio e travessa Castelo Branco.

“Na continuação das obras em Belém e distritos, estou assinando e entregando a Ordem de Serviço para a empresa começar esse trabalho, que foi um pedido da comunidade”, comentou Zenaldo.

Morador da área há 15 anos, o autônomo Carlos Cavalcante comemorou a chegada das obras na vila onde reside. “É motivo de muita alegria para nós, moradores. Essa obra é essencial para a nossa rua e vai trazer muitos benefícios”, comentou o morador.

Também para o bairro do Guamá, o prefeito assinou a Ordem de Serviço de obras na passagem Nova, entre as passagens Caraparu e Napoleão Laureano. Para o autônomo Domingos Lima, que acompanhou a assinatura ao lado de outros moradores daquela área, a comunidade espera ansiosa pelo serviço. “Estamos aguardando ansiosamente por essa obra, que vai ajudar e melhorar a nossa vida”, comemorou.

Passagem Marajoara – Localizada no bairro da Condor, a passagem Marajoara, entre a avenida Bernardo Sayão e a travessa Padre Eutíquio, vai receber obras de pavimentação na via. “A Ordem de Serviço já está assinada e a obra se inicia no dia 22 de janeiro”, anunciou Zenaldo Coutinho, durante a assinatura das ordens.

Um grupo de moradores da passagem Marajoara acompanhou a assinatura. Para o engenheiro civil Rogério Palheta, morador da passagem, os serviços serão essenciais para melhorar a qualidade de vida da população que reside na área. “É um sonho que vai melhorar a nossa qualidade de vida”, celebrou.

Passagem Maria – A professora Lúcia Conceição, moradora da passagem Maria, no bairro da Terra Firme, estava feliz com a assinatura da Ordem de Serviço da obra de pavimentação, que vai levar benefícios para os moradores. “Essa obra vai valorizar, cada vez mais, as nossas casas e a rua asfaltada será mais uma opção para as nossas crianças brincarem”, comentou.

“Estou entregando a Ordem de Serviço da passagem Maria, entre as ruas Celso Malcher e Dois de Junho. São muitas obras que estamos assinando os serviços, para que possamos levar dignidade e qualidade de vida aos bairros da nossa cidade”, finalizou o prefeito.