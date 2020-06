Presidente Bolsonaro exonera Weintraub após ex-ministro viajar para Miami

O ex-ministro da Educação já está nos Estados Unidos. A informação foi confirmada neste sábado (20/06), pelas redes sociais, por Arthur Weintraub, assessor especial da Presidência da República, que agradeceu “pelas orações” em prol do irmão.

Depois de anunciar sua saída do governo Bolsonaro, Weintraub havia dito nessa sexta-feira (19/06) que sairia do Brasil “o mais rápido possível”. O ex-ministro fez uma publicação nas redes sociais com a localização de Miami.

“As coisas aconteceram muito rapidamente”, escreveu, em resposta a um seguidor. Não há informação oficial se ele fez uso de passaporte diplomático e se viajou com a família. Tampouco está claro como Weintraub chegou aos EUA, visto que o país proibiu a entrada de brasileiros.

Weintraub deixou o Ministério da Educação esta semana depois de uma série de polêmicas e de declarações dadas em redes sociais. Ele é investigado no Supremo Tribunal Federal (STF) no inquérito das fake news por ter falado em prisão de ministros da Corte e os xingado de “vagabundos”. Weintraub também enfrenta outra ação por suposta prática de racismo ao ironizar a China.

Após a demissão, ele foi indicado pelo presidente para o Banco Mundial (Bird). Segundo a instituição, Weintraub será diretor somente até o próximo dia 31 de outubro. Weintraub cumprirá o restante do atual mandato de Fábio Kanczuk, que deixou o cargo em 2019 para ser diretor de política econômica do Banco Central (BC).