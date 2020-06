Presidente Bolsonaro viaja para enterro de paraquedista no RJ

O presidente Jair Bolsonaro viajou para o Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (21), para participar do sepultamento do paraquedista militar Pedro Lucas Ferreira Chaves. O soldado ficou preso no avião durante um exercício e caiu após seu paraquedas não abrir corretamente.

O Comando Militar do Leste abriu inquérito para apurar as causas do acidente. Pedro Lucas chegou a receber os primeiros-socorros no local da queda antes de ser levado para Hospital Geral do Rio de Janeiro, onde veio a óbito.

A vinda ao Rio de Janeiro não constava a agenda oficial do presidente, que deixou o Palácio do Planalto no mesmo dia em que apoiadores preparam um ato pelo governo. Por meio de nota, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que grupos a favor e contra Bolsonaro terão que se concentrar em locais diferentes.