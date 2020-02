Presidente da Liga de Tracuateua faz visita de cortesia a FPF.

Um ato simbólico marcou a apresentação do uruguaio Matías Viña, primeiro reforço do Palmeiras para a temporada. O capitão Felipe Melo quebrou o protocolo, compareceu à sala de imprensa e trocou camisas com o lateral-esquerdo de 22 anos.

O camisa 30 recebeu das mãos do companheiro uma camisa da seleção do Uruguai e brincou sobre uma antiga declaração dada na chegada ao clube. Em sua apresentação no ano de 2017, Felipe Melo declarou que “daria tapa na cara de uruguaio”.

Sorridente no evento ocorrido na manhã desta terça-feira (11) na Academia de Futebol, o capitão alviverde até arranhou um espanhol para dar as boas-vindas à contratação palmeirense e relembrou a fala anterior.

– Dar as boas-vindas para você (Matías Viña), muita gente imaginava que eu não gostasse de uruguaio [risos]. Não é verdade. Tem uma camisa para mim do Uruguai? Coisa mais linda do mundo – disse Felipe Melo, que deu uma camisa 30 do Palmeiras para o lateral.

O próprio Viña amenizou a tensão entre Felipe Melo e o Uruguai, que cresceu depois das declarações de 2017 e a confusão com os jogadores do Peñarol (URU) no duelo pela Libertadores daquele ano.

– Estou contente por ele ter me recebido, pois é um grande jogador. Estou muito contente por isso. Teve este problema dentro de campo (com o Peñarol), mas fora de campo, nenhum problema. Estou feliz de estar aqui e ser recebido por ele – disse Viña.

O lateral-esquerdo, contudo, possui relação de rival com Peñarol. Viña é cria da base do Nacional (URU), time pela qual se consagrou como o melhor jogador do Campeonato Uruguaio.