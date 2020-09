Presidente do Paysandu contesta Hélio dos Anjos e responde sobre suposta tentativa de entrevista: ‘É mentira’

O presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul, enviou um texto para contestar declarações dadas pelo ex-treinador do time bicolor, Hélio dos anjos, à Redação Integrada de O Liberal. Classificado de frágil por Hélio, Ricardo classificou o contexto como transferência de responsabilidade. Gluck Paul voltou a afirmar que tem direito de cobrar da comissão técnica, na condição de mandatário máxima do Papão.

Mantendo a polêmica, que tumultuou o dia do clube na terça-feira (15), Ricardo acusou Hélio dos Anjos de mentir sobre uma suposta tentativa de explicar uma entrevista coletiva, realizada pelo treinador após a vitória do Paysandu diante do Imperatriz-MA, por 6 a 1. Ainda segundo Ricardo, Hélio expôs o executivo de futebol, Felipe Albuquerque, de uma maneira perigosa. “Ele não fez a mínima questão de evitar o lixamento de um profissional mesmo sabendo que se tratava de uma injustiça!”

Leia o texto de Ricardo Gluck Paul

Eu francamente recebo ainda com muita consternação esse tipo de depoimento. É incrível a transferência de responsabilidade. Ele diz que sou frágil porque não cobro os atletas no vestiário – ora, quem é pago para cobrar atleta é ele! Eu cobro dele, e não abro mão disso! O Hélio é um grande treinador, mas ficou claro que não aceita ser cobrado. E meu papel é cobrar! O Paysandu voltou da quarentena irreconhecível. De repetente um time que não perdia e não levava gol começou a perder e levar gol. Toda imprensa e torcida questionando as novas ideias táticas do treinador. Aí quando vou cobrar ele surta? Como assim!? Quer dizer então que o time perdeu três jogos na série C porque o frágil do presidente não cobrou os atletas no vestiário? É para mim que ele quer transferir a responsabilidade? Creio que esse depoimento seja exatamente o resumo do que aconteceu: ele não admite cobrança e eu não vou abrir mão de cobrar!!

Incrível que ele mesmo assume isso na coletiva dele: “não gostei da cobrança dessa semana”. Ele já tinha dito isso para mim em Goiânia e respondi na hora: “sou o presidente, cobro sempre que achar necessário!”. Aí me joga essa pra tentar manipular a opinião pública, transferindo para mim a responsabilidade do vestiário que é dele!

Ainda sobre contradições: falou de lado humano. E falou também que eu pedi para ele mudar a entrevista dele de sábado. Em primeiro lugar: é mentira e tenho tudo aqui arquivado. O que eu pedi a ele é que ele fizesse alguma coisa para consertar a interpretação equivocada que a opinião pública teve da sua entrevista. Disse à ele – Hélio, as pessoas estão entendendo que você acusou o Felipe de interferir em escalação e isso está colocando a integridade física dele em perigo. Ele me respondeu que realmente não foi isso que ele quis dizer, mas que não era problema dele se estavam entendendo errado, que ele não estava nem aí pra isso! Ou seja, ele não fez a mínima questão de evitar o lixamento de um profissional mesmo sabendo que se tratava de uma injustiça!

E o mais grave: acusou de tentarem tirar o Nicolas de um jogo e não apresentou uma prova sobre isso, muito pelo contrário: foi desmentido por todos, até mesmo pelo Hospital que já até se prontificou a apresentar o resultado do exame.

Isso tudo mostra o profundo estado de desequilíbrio emocional – percebido até mesmo pelo elenco. Na sexta feira ele praticamente se despediu do elenco, dizendo que “iam colocar outro no lugar dele”.

O Hélio no fundo sabia que seria demitido se perdesse o jogo contra o Imperatriz. E seria mesmo. Ele sabe que perdeu o grupo e a condição de intocável. Aí agora vem com essa de que perdeu a confiança na diretoria e que sou frágil porque não faço a função dele de cobrar seus atletas no vestiário em uma total inversão de valores e flagrante transferência de responsabilidades!!

O elenco está todo conosco e sabe que tem minha confiança porque sempre tive caráter com todos! Em todos os momentos! Tenho o respeito conquistado de forma legítima de todos os atletas porque sempre estive com eles nos bons e maus momentos! Não sou homem de entregar cabeça de guerreiro para ficar de bem com a opinião pública e eles sabem disso!

Estivemos com o Hélio por 472 dias. Durante esse período fui multo leal e quando ele pode desfrutar da minha confiança ele achou muito bom! Teve minha confiança pós Nautico, Pós Cuiabá, Pós CRB; Pós Paragominas; Pós Vila, Manaus e Jacuipense; e agora, no apagar das luzes, vem com essa novidade de que não confia? De que sou frágil porque não fiz o papel dele de cobrar no vestiário?

A verdade é que ele se desequilibrou emocionalmente por conta da pressão dos resultados Pós quarentena e não soube lhe dar com isso. Lamento muito que tenha partido para esse nível de discusão. No mais desejo à ele paz, equilíbrio e sucesso.