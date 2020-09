Presidente do Paysandu reclama de ‘clubismo da FPF’ e vai levar adiante processo contra a entidade

Sem esconder, o presidente do Paysandu Ricardo Gluck Paul revelou ao Portal Roma News na manhã desta terça-feira, 8, que dará continuidade no processo que denúncia a suposta irregularidade do Remo nas inscrições de Marlon e Tcharlles para a disputa do estadual.

Na semana passada o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) emitiu um documento informando que o recurso feito pelo Paysandu solicitando a anulação do ofício da Federação Paraense de Futebol (FPF) que liberou a inscrição dos atletas no Parazão até o dia 4 de agosto, foi negado. E os atletas que supostamente estariam irregulares estavam liberados para disputar a fase final do Campeonato Paraense de 2020. Na visão do mandatário bicolor, a situação acabou beneficiando o seu rival, que teve tempo para escrever, neste prazo, o lateral esquerdo e o atacante.

Mas, mesmo vencendo o Parazão no último domingo, 6, o mandatário bicolor não desistiu da ação que será representada pelo ex-presidente do STJD-RJ, Marcelo Jucá, que garantiu que o próximo passo a ser dado, é punir a federação.

“O mérito da questão onde houve a mudança regulamento, pela federação, sem a concordância com os clubes. Isso ainda não foi julgado. E nós fazemos questão que seja. O Paysandu primeiro demonstrada a irregularidade, a gente vai provar e podemos até imaginar em punição da federação ou até um ressarcimento ao Paysandu por ter enfrentado um campeonato em condições adversas, por clubismo da federação. Então, são coisas que eu vou levar até o final para que essas situações sejam esclarecidas, para que todo mundo entenda o que está acontecendo, o que acontece, o que a gente enfrenta na federação. Então, eles fizeram algo na força, sabendo que não teria tempo de a gente recorrer. Eles sabem como é que funciona lá. Então, eles tomaram uma decisão sabendo que é errada, mas elas pensam assim, não tem problema segura, não vai dar tempo, pode ter certeza que os atletas vão jogar, pode dizer lá que eles vão jogar, é assim que eles fazem

Segundo Ricardo, é questão de ‘obrigação’ do Paysandu continuar com o caso para que eles possam desmascarar a diretoria da Federação.

“Em virtude de tudo isso, temos a obrigação de levar o caso até o final, justamente, para poder revelar o que acontece, e mostrar que a gente tinha razão da causa e, principalmente, pontuar para a federação, que as coisas não vão mais funcionar como antigamente. Sabemos que é um processo lento, não será de uma hora para outra, que essas coisas vão ser moralizadas no futebol. Demora para outra que é a diretoria jurídica da federação, vai ser tomada de responsabilidade e isenção. Nas é um passo atrás do outro, então é o nosso objetivo, não passa muito por aí também”, ponderou.

Até sexta-feira- feira, 11, deve sair a decisão sobre o pedido. Entretanto, ainda haverá julgamento no pleno, disse o presidente do STJD, Fábio Salgado.