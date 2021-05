Presidente do Remo lamenta morte de Manoel Ribeiro e comenta: ‘É uma referência’

Fábio Bentes tinha uma boa relação com o ex-mandatário do clube azulino

O presidente do Remo, Fábio Bentes, lamentou a morte de Manoel Ribeiro, ex-mandatário do time azulino. O Marechal da Vitória tinha 85 anos e faleceu nesta segunda-feira (10) por causa de problemas cardíacos.

“Manoel é uma referência para todo mundo que pensa em um dia fazer parte de qualquer cargo ou função dentro do clube do Remo. Era dirigente do clube desde os anos 70. Uma longevidade pouca vezes vista. E uma trajetória de conquistas, realizações, se for começar a citar não vai parar. Só agradecer”, afirmou.

Os dois trabalharam juntos no Remo em 2015. Na época, Fabio Bentes era diretor de marketing do clube e Manoel assumiu a presidência após Pedro Minowa se afastar. Foi quando começou a aproximação. Anos depois, Fábio ganharia a eleição e assumir o comando diretor do Clube do Remo.Segundo Fábio Bentes, Manoel Ribeiro era uma pessoa presente no clube e sempre ajudava como podia.

“Eu tive a oportunidade e honra de trabalhar com ele em 2015 como diretor de marketing naquela gestão que a gente pegou o mandato pela metade. Naquele momento a convivência foi grande e estivermos juntos na campanha de acesso da Série D para a Série C. Uma amizade e uma identificação grande. Mesmo sendo meu adversário na eleição, meses depois da minha posse, ele me procurou e se comprometeu em ajudar e ajudou bastante. Pouca gente sabe. Mas o Manoel era um remista que deixava de lado qualquer divergência politica em prol do Remo. Espero que tenha bom descanso na nova morada dele”, afirmou.