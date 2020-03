Presos fazem rebelião após Moro suspender visitas pra evitar coronavírus

Após o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, anunciar que as visitas sociais nos presídios federais estão suspensas, detentos iniciaram uma rebelião no presídio Dr. Edgar Magalhães Noronha, em Tremembé (SP). Segundo informação divulgada pelo G1, a rebelião começou após os detentos saberem da suspensão. Ainda segundo o site, é possível ouvir barulhos de bombas e tiros no local.

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen), em nota divulgada por Moro, afirmou que “além do Sistema Penitenciário Federal, o Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Goiás, Amazonas, Roraima, Tocantins e Alagoas também suspenderam as visitas no sistema prisional. Em Minas Gerais e Santa Catarina foram suspensas parcialmente as visitas”, diz nota.

Já em Mato Grosso, Sergipe, Maranhão, Pernambuco e Paraná, foi elaborada uma nota técnica com orientações sobre a doença. Paraíba, além da nota técnica, informou que fará triagens de visitas. Além de São Paulo, Ceará, Piauí, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul também farão triagens.

Sergio Moro afirmou em seu Twitter que não se trata de punição e sim de prevenção. “Depen/MJSP suspendeu temporariamente visitas aos presos nos cinco presídios federais para prevenir o avanço do novo coronavírus entre a população carcerária e seus familiares visitantes. Não é punição e é temporário”, disse o ministro, sem citar, no entanto, a rebelião.

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen), subordinado a pasta de Moro, suspendeu as visitas sociais nos presídios federais por 15 dias, atendimentos de advogados por cinco dias (salvo necessidades urgentes ou que envolvam prazos processuais não suspensos) e escoltas (com exceção de requisições judiciais e inclusões emergenciais).

O Depen também pretende levantar a demanda de álcool em gel, máscaras, lenços de papel entre outros, por Unidade da Federação para reforçar a aquisição, caso seja necessária.