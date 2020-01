Prévia do PIB sobe pelo quarto mês consecutivo, aponta BC

O Banco Central (BC) divulgou nesta quinta-feira (16), os resultados do Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), no mês de novembro, e os números foram positivos. De acordo com o indicador, que é considerado a prévia do Produto Interno Bruto (PIB), a economia brasileira registrou alta de 0,18% no penúltimo mês do ano na comparação com outubro.

O percentual é o quarto resultado consecutivo do índice e traz uma alta de 1,10% na comparação com o mês de novembro de 2018. O número também representa uma aceleração na comparação com outubro, que cresceu 0,09%.

De acordo com o BC, na parcial do ano, a alta registrada foi de 0,95% e, no intervalo de 12 meses até novembro, o crescimento ficou em 0,90%.