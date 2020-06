PRF apreende 30 mil cigarros em carga clandestina no terminal de Parauapebas

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu ontem, sexta-feira (5), por volta das 16h30, no Terminal Rodoviário de Parauapebas, uma carga clandestina de 30 mil cigarros de três marcas diferentes. A encomenda saiu de Marabá, em micro-ônibus de uma cooperativa de transportes, com destino a Eldorado dos Carajás, mas, antes que chegasse àquela cidade, uma funcionária da cooperativa foi procurada pelo suposto dono da carga, que a orientou a desembarcar as caixas de cigarro em Parauapebas.

Por volta das 16h11, a equipe formada pelos inspetores T. Francisco, Tiago Dias, R. Saboia e Ferreira III interceptou, no Km 256 da Rodovia BR-155, o micro-ônibus e solicitou ao motorista informações acerca das encomendas transportadas sem passageiro.

O condutor, então, informou que, ao sair de Marabá, levava três caixas lacradas, cujo conteúdo lhe era desconhecido, e que essa carga seria entregue em Eldorado dos Carajás. Porém, no meio do percurso, ele recebeu uma ligação da funcionária responsável pelos despachos da empresa, em Parauapebas, informando que a encomenda deveria seguir direto para esta cidade, conforme orientações de um homem chamado Alex, que procurou a agência da cooperativa.

O motorista do micro-ônibus contou que, diante da mudança de destino da carga, a transferiu para outro micro-ônibus da mesma cooperativa no meio do caminho, mas não soube dizer qual a placa do veículo nem o nome do condutor. Com essa informação, a equipe partiu imediatamente para Parauapebas.

No terminal, os agentes da PRF procuraram a funcionária da cooperativa, que identificou a carga. Ao abrirem as caixas, os policiais rodoviários federais encontraram 150 pacotes de cigarros de três marcas, cada um com 20 carteiras de 10 unidades, totalizando 30 mil cigarros. A carga foi apreendida e entregue à Polícia Civil em Parauapebas, onde os inspetores registraram Boletim de Ocorrência. Quanto a Alex, até o momento, este não foi localizado. (Caetano Silva)