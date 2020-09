Priante entra na disputa eleitoral à Prefeitura de Belém pelo MDB

A vice na chapa será a pastora Patrícia Queiroz, do PSC

O deputado federal José Priante entra na disputa à prefeitura de Belém, pelo MDB. A vice na chapa será a pastora Patrícia Queiroz, do PSC. Os nomes dos candidatos foram homologados durante convenção realizada na noite desta quarta-feira, em uma casa de shows no bairro do Reduto, com a presença do governador Helder Barbalho, deputados, entre eles, o presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e candidato a prefeito pelo MDB em Ananindeua, Daniel Santos, vereadores e lideranças políticas dos partidos que formam a coligação.

Essa é a terceira vez que o deputado tenta chegar ao Palácio Antônio Lemos. Na primeira tentativa, em 2008, foi ao segundo turno, mas perdeu para Duciomar Costa. Em 2012, ficou em quarto lugar na preferência do eleitorado. Ao todo, a coligação conta com sete partidos: MDB, DC, PTB, PSC, PSL, PL e Podemos.

“Vai ser uma prefeitura diferente, pelas mulheres, pela família, pelos idosos, pela diversidade em geral. Eu estou certa que, junto com todas as mulheres, Belém nunca mais será a mesma em se tratando de mulheres, crianças e idosos. Me comprometo”, declarou Patrícia Queiroz

Em seu pronunciamento, o governador Helder Barbalho declarou que o momento representa a largada de um novo tempo, que começou a ser construído há um ano e meio, quando iniciou o seu mandato no Estado. Falou sobre ações e feitos de sua gestão, como redução na violência, investimentos na saúde, entrega de escolas, entre outros.

“Se estamos fazendo isso sozinhos, imagina fazendo junto com o prefeito de Belém”, declarou, citando em seguida as obras do governo do Estado na capital paraense, entre elas, o pronto socorro do Benguí, Hospital da Mulher, BRT Metropolitano, Parque da Cidade, entre outros. “O partido precisa estar unido e o caminho para Belém mudar é Priante, prefeito de Belém”.

O deputado Priante começou seu discurso agradecendo os políticos que apoiam sua candidatura e pedindo apoio aos candidatos a vereador, para ajudar a levar as propostas de campanha a todos os cantos da cidade.

“Foi aqui que tudo começou, que eu iniciei minha vida pública como vereador. Eu acumulei muita experiência e o que eu fiz foi construir amigos, pontes, diálogo e experiência. É com essa bagagem que eu quero enfrentar os problemas de Belém que não são poucos. Uma cidade sofrida, que carrega problemas do século passado, em que 337 mil pessoas não tem fogão para esquentar comida, 40% do nosso povo está abaixo da linha da pobreza, campeã dos indicadores da falta de saneamento, do problema de coleta de lixo”, declarou. “Só temos uma saída, estarmos juntos, construindo com cada homem e cada mulher. Para isso, aceitei o desafio e vou contar com o braço do governador Helder para tirar Belém do atoleiro que a cidade se encontra”.