Primeiro dia de reabertura de shoppings durante a pandemia é marcado por filas de clientes em Belém

Com a abertura dos shoppings, salões e barbearias de Belém no início da tarde deste sábado (6) na capital paraense, centenas de pessoas foram as ruas. Em frente aos shoppings a movimentação de pessoas foi intenso nesse primeiro dia de reabertura. Mesmo respeitando as determinações do uso de máscaras, filas se formaram do lado de fora dos estabelecimentos.

Com o decreto, shoppings e salões de beleza se juntam a concessionárias, escritórios, comércio de rua, construção civil e igrejas, entre as atividades não essenciais que voltam a funcionar. A medida, decretada pela Prefeitura, também foi autorizada pelo governo do Pará, prevista no plano de reabertura econômica do estado, publicado na última sexta-feira (29).

Como podem funcionar os estabelecimentos?

De acordo com o prefeito, os estabelecimentos devem funcionar em horários diferenciados e seguir protocolos de distanciamento social específicos.

Segundo decreto, os salões de beleza devem:

– Agendar os atendimento, para evitar aglomerações nos estabelecimentos.

– Restringir a entrada de acompanhantes

– Providenciar aventais descartáveis para os clientes.

– Fechar espaços infantis nos estabelecimentos

– Proibir o fornecimento de alimentos e bebidas nos estabelecimentos

Além disso, os estabelecimentos devem obedecer alguns protocolos de higienização. Todos os funcionários devem usar máscaras de pano e face shields e todos os instrumentos utilizados devem ser esterilizados.

Já nos shoppings, os cuidados serão mais rigorosos. A capacidade do espaço será reduzida em 50% e a temperatura de todos os clientes deve ser medida ainda na entrada. As pessoas com febre serão impedidas de entrar.

Além disso, os shoppings devem:

– Manter fechados restaurantes, lanchonete, similares e buffet de alimentação

– Proibir a realização de eventos e/ou promoções que gerem aglomerações;

– Proibir o uso de carrinhos de bebê fornecidos pelo estabelecimento;

– Proibir a provação dos produtos colocados a venda no estabelecimento, como roupas;

– Realizar o controle de entrada de pessoas nos sanitários;