Primeiro eclipse solar do ano terá formato de anel de fogo

No próximo domingo (21), haverá o primeiro eclipse solar de 2020. Dessa vez, o fenômeno será um pouco diferente e vai formar um anel de fogo no céu.

O eclipse ocorre quando um corpo celeste fica na frente do outro. No caso do solar, a lua acaba bloqueando a luz do sol.

A última vez que esse fenômeno aconteceu foi em julho de 2019. Infelizmente, dessa vez o eclipse não poderá ser visto do Brasil, mas poderá ser acompanhado via internet.

O fenômeno vai chegar ao seu ápice por volta das 15h40, horário de Brasília. O eclipse solar dura 6 horas.

Por Mayara Macedo