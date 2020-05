Príncipe belga vai à festa na Espanha e pega coronavírus

O príncipe belga Joachim foi diagnosticado com o novo coronavírus após participar de uma festa em Córdoba, na Espanha. Filho dos príncipes Astrid e Lorenzo, o nobre viajou para o país no dia 24 de maio em um voo comercial. No dia 26, Joachim participou de uma reunião com 27 pessoas, sendo que o permitido é de apenas dez.

Joachim e os demais participantes da festa foram colocados em quarentena após o resultado positivo do príncipe. Segundo a imprensa belga, o rapaz de 28 anos mantém um relacionamento de vários anos com a espanhola Victoria Ortiz Martinez-Sagrera.

Fontes do governo regional da Andaluzia disseram que as autoridades colocaram a Polícia Nacional a par da situação devido à possibilidade de irregularidades terem sido cometidas na festa.