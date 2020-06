Príncipe Charles e William aparecem em público pela 1ª vez desde lockdown

O príncipe britânico Charles e seu filho, príncipe William, fizeram hoje suas primeiras aparições públicas desde o início do lockdown devido ao coronavírus, em março, visitando agentes de saúde na linha de frente do combate à doença para agradecê-los por sua reação à pandemia.

Membros da família real, incluindo o herdeiro do trono, Charles, e o segundo na linha sucessória, William, haviam sido vistos em fotos e vídeos divulgados durante o isolamento, mas não haviam comparecido a nenhum compromisso fora de suas casas.

Charles e sua esposa, Camilla, visitaram o Hospital Real de Gloucestershire e se encontraram com cerca de 20 pessoas, de clínicos gerais a voluntários e assistentes sociais. O hospital localizado no centro da Inglaterra já tratou de cerca de 650 pacientes de covid-19, dos quais 162 morreram.

O próprio Charles contraiu o vírus em março, mas não precisou de tratamento hospitalar.

Em outro compromisso, William visitou a estação de ambulâncias de Kings Lynn, parte de um serviço que fornece assistência emergencial 24 horas por dia a 6,2 milhões de pessoas no leste inglês.

William, ele mesmo um ex-piloto de helicóptero de resgate que junto com a esposa, Kate, vem fazendo campanha pela conscientização de problemas de saúde mental, ouviu os funcionários falarem do impacto da crise do coronavírus no bem-estar mental dos socorristas.