Princípio de incêndio atinge casa de alvenaria em Belém, diz Corpo de Bombeiros

O Circuito Mangueirosa que está levando milhares de pessoas ao Complexo Ver-o-Rio, em Belém, acaba nesta terça-feira de carnaval e já deixa foliões com vontade de aproveitar até o fim. Uma das atrações é Gretchen, que revelou ao G1 estar “muito feliz de encerrar o carnaval no Pará”:

“É um dos lugares que mais amo no Brasil e onde sou mais bem recebida, espero retribuir todo esse carinho”, contou.

Misturando ritmos regionais aos hits do carnaval e conectando artistas locais ao público, o palco do Mangueirosa traz shows gratuitos do duo Guitarrada das Manas, com Thais Badu e Antônio de Oliveira, DJ Azul e Orquestra Carnafônica dos Filhos de Glande, com Joelma Kláudia, Mariza Black, Sammliz, Nega Rô e Gretchen, que se apresenta com Esdras de Souza.

Este ano, a banda do Filhos de Glande faz homenagem à cantora Elza Soares e traz músicas paraenses, além de sucessos do carnaval. O diretor, Beto Silva, disse que “será uma grande mistura para encerrar com brilho o circuito”. “Será tudo com a nossa cara e nosso jeito, valorizando artistas paraenses e celebrando a diversidade”, comentou.

Após o show, o cortejo sai por volta das 20h, quando a bateria show da Bole-Bole se junta a Juliana Sinimbú e Um Sebastião, arrastando a multidão até a Casa Mangueirosa, na tv. Praça Waldemar Henrique. No local, se apresentam Keila e os convidados Bruna BG, Bruno BO e Maderito, além dos DJs Azul, Roberto Figueredo e Will Love.

Rebolado no carnaval paraense

Gretchen dá recado aos paraenses: ‘será o primeiro de muitos carnavais em Belém’

No clima do meme “Gretchedão”, a rainha do rebolado disse, em entrevista exclusiva ao G1, que a presença no encerramento do carnaval de Belém veio da vontade de abrir novos trabalhos na cidade. “Sei de todo o carinho que paraenses têm comigo, então espero que seja o primeiro de muitos (carnavais)”.

Ela comentou, também, sobre a campanha contra assédio às mulheres que comandou em Pernambuco. “Espero que cresça por todo o país, que eu seja uma voz de todas as mulheres que precisam dizer não. A gente precisa realmente acabar com essa história de assédio. Vocês, homens, são maravilhosos, a gente precisa de vocês, (…) mas não para assediar”, alertou.

Sobre a maratona de shows neste carnaval, Gretchen descreveu como “incrível’. “Comecei em São Paulo no dia 22, à noite foi em Recife. No domingo, foram mais dois shows em Recife e segunda na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Em Belém, estarei com todo meu carinho, eu e Esdras, para fazer um showzaço”.

Circuito supera expectativa de público em Belém

Este ano, a segunda edição do Mangueirosa já supera a expectativa de público. Segundo a organização, aproximadamente 50 mil pessoas já passaram pela programação, que contabiliza 72 atrações desde o pré-carnaval, sendo a grande maioria artistas locais e com trabalhos autorais.

Gustavo Moreira, um dos produtores do projeto, disse que a recepção das pessoas tem sido muito positiva. “São muitos artistas novos, que estão tendo a oportunidade de tocar para um grande público e o circuito enxerga isso mesmo – ser uma ponte – além de proporcionar uma opção de entretenimento seguro, com estrutura, conforto e em um local público. Acho que a principal conquista é se consolidar como uma opção do carnaval, no feriado de carnaval, e o público está comparecendo. Isso é muito mais que poderíamos imaginar”.

Para o DJ Zek Picoteiro, da curadoria artística e um dos sets mais comentados do circuito, a segunda edição já mostra que o Mangueirosa “já dominou a cidade. A gente está provando, enquanto produtores culturais e artistas envolvidos, que existe público querendo curtir o carnaval em Belém. A gente precisa que a cidade, os governantes e agentes públicos entendam isso, porque Belém merece um carnaval à altura do que ela é, uma capital na Amazônia, com muita história para contar, muita tradição, muito visual, muita música, comida.. enfim, é uma cultura muito reconhecida no mundo todo”.