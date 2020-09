Processo Seletivo Simplificado da Semas inscreve até 18 de setembro

Seleção é para contratação temporária de profissionais para os municípios de Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Santarém, Paragominas, Redenção e São Félix do Xingu

O Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) oferta 70 vagas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de setembro de 2020. A seleção é para contratação temporária de profissionais com lotação para os municípios de Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Santarém, Paragominas, Redenção e São Félix do Xingu.

Não há cobrança de taxa de inscrição para as inscrições, que devem ser feitas no site do Sipros (Sistema Integrado do PSS), onde está disponível o edital completo. As remunerações vão de R$ 1.045,00 a R$ 1.560,76, com possibilidade de acréscimo de outras vantagens legais.

Os candidatos irão concorrer para vagas nas funções de Assistente Administrativo, Técnico em Gestão de Meio Ambiente – Fiscalização (Engenharia Florestal, Engenharia Agrônoma, Geologia e Ciências Biológicas); Técnico em Gestão de Meio Ambiente (Medicina Veterinária), Técnico em Gestão Pública (Administração, Estatística e Economia), Técnico em Gestão de Informática (Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Tecnólogo em Rede de Computadores e Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas).

Para se inscrever no PSS, é necessário diploma ou certificado de conclusão de curso compatível ao cargo que concorre, além de aptidão física e psicológica comprovadas em atestado. Também é preciso ser brasileiro nato ou naturalizado, ter no mínimo 18 anos, estar quite com as obrigações eleitorais e militares, além de outras exigências previstas no edital.

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Mauro O´de Almeida explica que o processo seletivo simplificado é um modo de fortalecer o quadro de servidores que atuam em diversas áreas dentro da Secretaria e com isso, melhorar os serviços prestados à sociedade.

“O PSS é uma oportunidade de trabalho para quem participa e, para a Secretaria, é um reforço no quadro de servidores. Todo o processo é isento e transparente, com etapas de análise curricular e entrevistas”, ressalta o secretário Ó de Almeida.

A análise de documentos e currículos está prevista para o período de 21 a 25 de setembro, com divulgação de resultado no dia 28. Após o período para interposição e análise de possíveis recursos ao resultado preliminar da avaliação, a divulgação do resultado definitivo da Análise Documental e Curricular e a convocação para entrevistas será no dia 7 de outubro.

A terceira fase do PSS será composta por entrevistas, marcadas para os dias 8, 9, 13 e 14 de outubro. A divulgação do resultado definitivo da entrevista e resultado final do Processo Seletivo está prevista para o dia 16 de Outubro de 2020.