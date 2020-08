Produtor musical Arnaldo Saccomani morre aos 71 anos

Famoso por trabalhar com grandes estrelas da música brasileira, o produtor musical Arnaldo Saccomani morreu na madrugada desta quinta-feira (27) aos 71 anos. Segundo a família, Saccomani estava em seu sítio em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Ele deixa a mulher e duas filhas.

A família do produtor informou que ele sofria de insuficiência renal e diabetes e começou fazer hemodiálise em julho do ano passado. Amigos de Arnaldo, como o também produtor Rick Bonadio, prestaram homenagens a ele pelas redes sociais. O corpo de Saccomani será velado no Cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, por volta das 10h.

– É com uma profunda tristeza que dedico esse espaço ao grande amigo, mestre e pessoa que me deu as primeiras oportunidades e incentivos na minha carreira na música. Obrigado por todos os ensinamentos mestre Lindaço, te conheci por um equívoco do destino e graças a você pude fazer o que mais amo na vida. Descanse em paz – escreveu Bonadio.

Arnaldo Saccomani começou a carreira na música ainda na década de 60 e produziu álbuns de grandes artistas da música brasileira, como Tim Maia, Rita Lee, Ronnie Von, Fábio Júnior, entre outros.

Foi na televisão, porém, que o produtor musical se tornou famoso para o grande público, atuando como jurado em diversos programas de talentos no SBT como Ídolos, Astros, Qual é o seu Talento e Programa do Ratinho.

Por: Paulo Moura