Profissionais de saúde são homenageados pelo trabalho no combate à Covid-19

Um evento que simboliza a comemoração pela vida. Com essa proposta foi realizada nesta segunda-feira (21), no Dia da Árvore, o plantio de mudas para homenagear os profissionais de saúde do Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), em Marabá (PA).

Desde o início do atendimento aos casos graves de coronavírus pelo HRSP, unidade do Governo do Pará e gerenciado pela Pró-Saúde, o hospital salvou 125 pacientes.

Na ação desta segunda-feira, promovida pela Comissão de Sustentabilidade do HRSP, a iniciativa reuniu profissionais de diversos setores, que acompanharam o plantio na área externa da unidade. Foram utilizadas mudas de árvores nativas, como Mogno, Jatobá, Oiti, Tento, entre outros.

O evento também marcou o início das comemorações do aniversário do HRSP, que desde a sua inauguração e gerenciado pela Pró-Saúde. No mês de outubro, a unidade celebra 14 anos de assistência na região sudeste do Pará.

Na ocasião, os colaboradores que contribuíram para o desenvolvimento da instituição, também foram homenageados com árvores em seus nomes.

Para Fábio Grifo, um dos profissionais homenageados no evento, a iniciativa reconhece o esforço e a dedicação de todos os profissionais do Hospital Regional do Sudeste do Pará, especialmente para quem está na linha de frente da pandemia.

“Fiquei muito feliz pelo reconhecimento, tenho muito orgulho de trabalhar há 12 anos no HRSP. Dedico essa homenagem a todos que durante essa pandemia, deram o seu melhor ajudando a salvar vidas”, comentou.

*Sustentabilidade*

Durante a ação também foi apresentado o projeto “Reuse”, que reaproveita a água que é descartada pelas centrais de ar da instituição, sendo utilizada para regar árvores, gramas e limpeza de calçadas.

Segundo Izailson Alves, Gerente de Apoio do HRSP, aproximadamente três mil litros de água por mês são reaproveitados no projeto, gerando um grande impacto positivo ambiental e sustentável para a sociedade.

“É fundamental valorizarmos o meio ambiente e evitar o desperdício de água. Além da economia no bolso, e uma verdadeira declaração de amor à natureza”, destacou.

O HRSP é uma unidade que presta atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde), sendo referência para 22 municípios na região onde está inserido.

*Sobre a Pró-Saúde*

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

Ederson Pereira de Oliveira