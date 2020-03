Programa Abrace o Marajó amplia o acesso a direitos da população do arquipélago

O Governo Federal lança, nesta terça-feira (3), em Brasília (DF), a segunda fase do Programa Abrace o Marajó. O objetivo é erradicar o abuso e a exploração sexual, combater a violência contra a mulher, além de melhorar a qualidade de vida da população da população do arquipélago , no estado do Pará.

A primeira fase do Programa aconteceu no ano passado e mostrou resultados positivos, onde foram realizados atendimentos médicos e jurídicos, além de audiências públicas para acolhimento de reivindicações; palestras sobre violência doméstica contra a mulher e exploração sexual infantil; e serviços gratuitos de cobertura de eixo a fim de prevenir os acidentes de trabalho, como por exemplo, de escalpelamento.

O Programa conta com a parceria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH); Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Cidadania; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; Ministério da Defesa; Ministério do Desenvolvimento Regional; Ministério da Economia; Ministério da Educação; Ministério da Infraestrutura; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério do Meio Ambiente; Ministério de Minas e Energia; Ministério da Saúde; Ministério do Turismo; e Controladoria-Geral da União, além de empresas públicas e privadas, do governo do estado do Pará e das prefeituras dos dezesseis municípios de Marajó.

Arquipélago de Marajó

O Marajó é o maior arquipélago flúvio-marítimo do planeta, formado por cerca de 2.500 ilhas e ilhotas, com potencial de desenvolvimento e crescimento, mas que quando analisados os indicadores socioeconômicos , revela-se o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) considerado um dos piores do Pais. Com o Programa Abrace o Marajó, o Governo Federal pretende mudar esses números, bem como atuar no âmbito de ações do “mais Brasil e menos Brasilia”.

O evento

A segunda fase do Programa Abrace o Marajó, será lançada durante solenidade no Palácio do Planalto, e contará com a participação do presidente da República Jair Bolsonaro, com os ministros das pastas envolvidas além de representantes do governo do Pará e empresas privadas.