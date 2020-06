Programa ‘Asfalto por todo Pará’ garante pavimentação para Belém e mais 54 municípios

“A gente vivia abandonado. Só promessas. Agora graças a Deus eu estou muito feliz com esse asfalto’’. A fala é de Maria de Nazaré Leeuven que há 24 anos mora na Alameda A, no bairro Maracacuera, em Icoaraci, distrito de Belém, e só agora viu asfalto em sua rua.

Nesta quarta-feira (24), o governador Helder Barbalho visitou as ruas da capital paraense que recebem as obras do programa “Asfalto por todo o Pará”. O trabalho de pavimentação já está em andamento nos bairros do Guamá, Terra Firme, além do distrito de Icoaraci.

A pavimentação das ruas mudou os planos da família de Maria de Nazaré Leeuven que cansada de esperar por melhorias na via pensava em vender a casa. Desde a última segunda-feira, a alameda recebe os serviços do programa estadual, renovando a esperança da dona de casa e de centenas de outros moradores que nunca haviam visto as ruas pavimentadas. “São anos esperando.” afirmou a moradora.

“Com o programa Asfalto Por Todo o Pará nós estamos levando pavimentação para todas as regiões do Estado. Neste momento 55 municípios estão recebendo obras de pavimentação do Governo do Pará”, afirmou o governador, que também destacou a importância do trabalho realizado no distrito de Icoaraci.

“Nós sabemos o quanto a nossa vila querida tem estado abandonada. A intenção do Governo do Estado é cumprir com a sua obrigação, fazer a pavimentação de ruas e cuidar das pessoas. Com o Asfalto Por Todo o Pará nós estaremos realizando um sonho da população, trazendo infraestrutura, benefícios, valorização de imóveis e tirando o povo da lama e da poeira, trazendo qualidade de vida”, destacou o governador.

A comerciante Ysla Nascimento tem 21 anos e mora desde o seu nascimento na Alameda A. Ela contou que durante o período chuvoso a alameda alagava com frequência. “A gente não tinha como se locomover. Nem ambulância entrava na nossa rua. Com essa obra vai melhorar muito. Não tenho nem como descrever o quanto vai melhorar. É uma coisa que a gente estava precisando muito. Nós agradecemos”.

Titular da secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), Ruy Cabral destacou a importância da iniciativa. “É um programa que visa melhorar a infraestrutura de diversos municípios. Para nós é um momento de alegria por trazer conforto e qualidade de vida para a população que tanto precisa desse benefício”, afirmou o gestor.

Além do distrito de Icoaraci, a comitiva visitou os bairros do Guamá e Terra Firme, que também têm ruas com obras de asfalto em andamento. Nestes bairros, os serviços ocorrem com ações simultâneas do programa Territórios Pela Paz.

“Os bairros vêm tendo a atenção do Governo com os ‘Territórios pela Paz’ em diversas ações para diminuir a violência, investir em saúde e melhorar as condições sociais. E dentre essas melhorias, a infraestrutura é um ponto muito importante. Por isso nós estamos com o Asfalto Por Todo o Pará nos locais.” afirmou Helder Barbalho.

Vice-prefeito de Belém, Orlando Reis acompanhou a visita e frisou o compromisso do governo estadual com a população. “Não é função do Governo do Estado fazer o asfaltamento dentro da capital. Isso é a contribuição a partir de compromissos que o governador assumiu. Serão inúmeros bairros de Belém contemplados por esse asfaltamento.” afirmou o gestor municipal.

A meta inicial do Governo do Estado era implantar 60 km de asfalto novo, além de serviços de terraplenagem, meio-fio e calçadas em 11 bairros da capital e nos distritos de Outeiro, Mosqueiro e Icoaraci, no entanto, o governador Helder Barbalho anunciou que o programa será expandido para 100 km no território de Belém. As ações do Asfalto Por Todo o Pará vão se estender por todo o ano de 2020.