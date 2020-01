Programa de asfalto segue em Belém e Mosqueiro com assinatura de Ordens de Serviço

O programa de asfalto, realizado pela Prefeitura de Belém, segue beneficiando diversos bairros da capital paraense. Mais quatro Ordens de Serviços (OS) foram assinadas pelo prefeito Zenaldo Coutinho, no gabinete municipal, bairro de Nazaré, para execução de obras de pavimentação em vias de Belém e distritos. As obras são conduzidas pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan)

Uma das vias beneficiadas será a avenida Pedro Álvares Cabral, entre a passagem Santos Dumont e o Entroncamento. Os dois sentidos da via receberão serviços de asfaltamento, com duração de 120 dias, no valor de aproximadamente de R$ 5 milhões.

“Uma via de intenso movimento, onde todo trecho será trabalhado, e onde será asfaltada a área que está complicada e com qualidade”, enfatizou o prefeito.

Mosqueiro – Outra OS assinada foi a das obras no distrito de Mosqueiro, no bairro do Chapéu Virado. As intervenções serão na avenida Beira Mar, entre as ruas Jairo Barata e Luis Clementino, com investimento de aproximadamente R$ 600 mil. A obra terá duração de 45 dias, com serviços de pavimentação, drenagem e meio fio.

Durante a assinatura, Zenaldo ressaltou que a via tem um problema antigo de alagamento, que será resolvido com o serviço. “No Chapéu Virado temos um problema antigo de alagamento e que será resolvido com a obra, para que, assim, tenhamos qualidade de vida para os moradores e turistas”, explicou.

Belém – Assim como a via no distrito de Mosqueiro, a vila Floriano Peixoto, no bairro do Jurunas, vai receber serviços de drenagem, pavimentação e meio fio. O trecho que receberá o serviço fica entra a rua Arciprestes Manoel Teodoro e avenida Conselheiro Furtado. “Essa obra começa nesta quarta-feira, dia 22, e vai resolver um problema antigo de drenagem”, disse o prefeito.

Outra área beneficiada com o programa de asfalto será o bairro da Terra Firme, no trecho da rua Santa Helena, entre as ruas 2 de junho e São Pedro. A via receberá serviço de drenagem, pavimentação e meio fio, com investimento de aproximadamente de R$ 200 mil. A assinatura da OS contou com presença do vereador Nehemias Valentim (PSDB) e da comunidade daquela área.

“Essa obra será fundamental para os moradores da rua. A nossa expectativa é que melhore para pedestres e para o tráfego de automóveis”, comemorou o funcionário público, José Ribamar Soares, morador da rua Santa Helena.