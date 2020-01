Programação mobiliza comunidade do Guamá para cuidados com a saúde

Após as assinaturas das Ordens de Serviços (OS) para obras de pavimentação asfáltica na avenida Pedro Álvares Cabral e no distrito de Mosqueiro, o prefeito Zenaldo Coutinho anunciou o início dos serviços de asfaltamento, com a assinatura da OS, nos bairros da Cremação. As obras serão acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e fazem parte do programa de asfalto que já contemplou 500 vias de Belém.

A rua dos Timbiras, entre a avenida Generalíssimo e a passagem Teixeira, será uma das vias beneficiadas. A obra, no valor de aproximadamente R$ 100 mil, tem prazo de entrega de 30 dias. A rua é um dos perímetros no bairro da Cremação que está recebendo serviço de pavimentação e bloquetes, explicou Zenaldo.

“Já estamos fazendo na Generalíssimo o bloquetamento, no canal às margens da Caripunas e agora chegou a vez da Timbiras. A ordem está assinada para iniciar a obra”, destacou o prefeito.

O servidor público André Trindade, 51 anos, morador há 30 anos da rua dos Timbiras, falou da satisfação de ver o serviço de pavimentação cada vez mais perto. “É um alívio a garantia dessa obra. Após o serviço, nós, moradores, precisamos manter e ajudar nessa conservação”, comentou.

Outra OS assinada foi a da rua Paes e Sousa, também no bairro da Cremação, entre as travessas Castelo Branco e Fernando Guilhon. A via receberá obras de drenagem, pavimentação, meio-fio e calçamento, com prazo de conclusão de 90 dias, no valor de cerca de R$ 700 mil. “É uma grande obra de estruturação da via, com pavimentação, drenagem e calçamento”, explicou o prefeito.

Completando a vias beneficiadas com o programa de asfalto no bairro da Cremação, a rua Francisco Lobato receberá serviços de pavimentação. O prefeito, acompanhado pelo vereador Elenilson Sntos (Avante), assinou a OS para as obras na via. “É uma satisfação muito grande levar dignidade e qualidade de vida para os moradores da Francisco Lobato”, disse o prefeito.

Moradores da área acompanharam a assinatura da OS e saíram comemorando a obra na via. “É uma satisfação receber essa obra de pavimentação na nossa rua”, comemorou o militar reformado Afonso Melo.