Projeção ilumina fachada com imagens do Círio e comemora os 50 anos da Codem

Momentos especiais do Círio de Nossa Senhora de Nazaré e seus símbolos ganharam vida, som e muita luz ao serem estampados na fachada da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) em vídeo mapping na noite dessa terça-feira, 23. Devido à necessidade de isolamento social e de se evitar aglomerações, a projeção foi transmitida ao vivo pelo Instagram da Prefeitura de Belém.

O video mapping é uma técnica visual que consiste em projetar imagens sobre superfícies, na maioria dos casos edifícios, para criar efeitos e animações impactantes, que parecem ganhar vida. As projeções destacaram a Berlinda, uma linha do tempo com momentos da quadra nazarena, a Imagem Peregrina, a corda e os devotos, ao som de emocionantes canções do Círio.

Além de levar alegria aos devotos de Nossa Senhora de Nazaré em meio à pandemia do novo coronavírus, o espetáculo celebrou o aniversário de 50 anos da Codem e teve direito ainda a cortejo da Banda da Guarda Municipal de Belém saindo da Basílica Santuário de Nazaré e seguindo para a Codem.

“Todos nós somos privilegiados e abençoados por essa oportunidade de poder levar paz, harmonia a todas as pessoas que acompanharam a transmissão dessa abençoada projeção. Com essa homenagem nós comemoramos os 50 anos da Codem e iniciamos um calendário de ações, regularizações fundiárias, planejamento urbano e modernização, restauração que seguirão ao longo dessa reta do ciclo dos 50 anos”, disse Danilo Soares, presidente da Codem.

Lúcia Maria da Silva acompanhou toda a homenagem com muita emoção. “Todo ano nós temos essa festa e estamos esperando que esse ano não seja diferente. Estou na expectativa do Círio, mas enquanto não tenho resposta acalento meu coração com essas lindas homenagens para que eu possa ter ainda mais fé e esperança”, afirmou.

Por: Laiana Damasceno