Projeto ‘Delegacia Itinerante’ aproxima polícia da população e leva serviços para Cotijuba

Uma ação itinerante de cidadania tem levado atendimentos e reforço na segurança à população de Cotijuba, uma das mais conhecidas ilhas das 42 que fazem parte do arquipélago de Belém. O projeto “Delegacia Itinerante”, que é coordenado pela Seccional Urbana de Icoaraci, também contou com a participação de agentes da Assessoria de Relações Interinstitucionais (Arin), do Departamento de Polícia Administrativa (DPA), 1º Pelotão de Polícia Militar Destacado de Cotijuba, Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), Guarda Municipal de Belém, Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci e Conselho Tutelar de Outeiro.

Com intermédio da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) da Polícia Civil, a edição do projeto resultou na entrega de 100 unidades de Carteira de Identidade, realizou intimação e oitiva de pessoas que haviam registrado boletim de ocorrência, bem como foram lavrados dois termos circunstanciados de ocorrência (TCO).

Em outra frente de trabalho, diligências com a participação de policiais civis, policiais militares, guardas municipais e Graesp, resultou na apreensão de meio quilo de maconha, além de outros objetos relacionados ao tráfico de droga ilícita. O proprietário da droga fugiu, mas foi possível identificá-lo e qualificá-lo, o que permitirá a instauração de inquérito por portaria, visando responsabilizar o autor do delito.

A Vara da Infância e da Juventude de Icoaraci e Conselho Tutelar de Outeiro também participaram da ação. O Serviço Social da Seccional de Icoaraci realizou visita institucional para firmar parceira e potencializar a rede intersetorial de proteção e garantia de direitos da criança, adolescentes, idosos e PCD visando a execução de ações da delegacia itinerante.

Além disso, a DPA fiscalizou 32 estabelecimento comerciais, realizou 27 notificações e 32 vistorias, e fechou cinco estabelecimentos comerciais. “Acreditamos que a população de Cotijuba tem abraçado as ações da Polícia Civil dentro da ilha. Além da oferta de emissão de documentos, orientações sociais e trabalhos de prevenção e repressão de delitos, conseguimos por meio de conversas, conhecer as principais demandas e necessidades dos moradores e planejar ações futuras”, informou Romulo Souto, delegado titular da Seccional do Distrito de Icoaraci.