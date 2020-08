Projeto on-line gratuito auxilia alunos da rede pública na preparação para o Enem durante pandemia

Programa Salvaguarda disponibiliza monitorias, correção de redações, organização de estudos e contato vocacional.

Diante da pandemia do novo coronavírus, em que as aulas na rede pública de ensino do Pará permanecem suspensas há mais de cinco meses, alunos do ensino médio podem receber orientações sobre o ensino superior por meio do projeto Salvaguarda. O programa social de educação auxilia gratuitamente na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com monitorias, correção de redações, organização de estudos e contato vocacional.

Criado em 2017 pelo estudante de economia da Universidade de São Paulo (USP), Vinicius de Andrade, o Salvaguarda surge a partir das dificuldades enfrentadas pelo alunos de escolas públicas adentraram nas universidades.

“Eu tinha esse questionamento porque eu sou de um bairro de periferia e vivo nesses dois mundos: estudo na USP, que é mega elitista, e moro no meu bairro de periferia”, disse.

A partir disso, o estudante de economia iniciou uma pesquisa em quatro escolas na cidade natal dele, Ribeirão Preto, com 193 alunos do último ano do ensino médio, e percebeu percebeu que alunos de escolas públicas demonstram interesse em entrar no ensino superior, mas não têm informações sobre como ingressar.

Inicialmente, o programa estabeleceu parcerias com escolas públicas de ensino médio, chegando a alcançar em 2019, 40 escolas e mais de dez mil alunos.

Com a pandemia, o modelo do programa social de educação foi totalmente reformulado e atualmente auxilia alunos da rede pública do Brasil. Ao todo, o Salvaguarda conta com 700 voluntários e já atendeu mais de dez mil alunos de todos os estados do país.

O programa disponibiliza ferramentas dentro de três frentes aos alunos de escola pública: motivação, conteúdo e informação. O Salvaguarda atua com quatro ferramentas, trabalhadas de forma inteiramente online e independentes entre si, são elas:

cada aluno tem um corretor particular que o ajuda com dúvidas e correções quinzenais no modelo ENEM Organização dos estudos: tutores para ajudar a começar a estudar e como se organizar

tutores para ajudar a começar a estudar e como se organizar Grupos de monitoria: grupos por disciplina com monitores, listas mensais de exercícios e cronograma de estudos

grupos por disciplina com monitores, listas mensais de exercícios e cronograma de estudos Escolha profissional: sempre que o aluno quiser falar com alguém de alguma profissão, o contato de um profissional da área é repassado

O Salvaguarda ainda não tem site, então todo atendimento, como contato entre voluntários e alunos, uso das ferramentas, é feito por aplicativos de mensagem instantânea. A inscrição é feita pelo número (16) 99390-7355.

Interessados devem mandar informações como nome completo, cidade, estado, idade e nome da escola pública em que estuda ou estudou.

Com a inscrição, o aluno é adicionado em um grupo, onde as informações sobre o programa, como correção de redação, monitoria por demanda, contato de tutores, são repassadas.