Promaben II é reconhecido com título de melhor gestão da Amazônia

Nesta segunda, 16, e na terça-feira, 17, a Prefeitura Municipal de Belém conclui a sexta etapa do Programa Viver Belém – Minha Casa, Minha Vida, com as assinaturas de contratos de financiamento de 840 apartamentos do residencial Quinta dos Paricás, localizado na estrada do Maracacuera, no distrito de Icoaraci.

As assinaturas ocorrem no ginásio Altino Pimenta, no bairro Reduto, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab). Os contratos serão assinados por ordem alfabética, sendo 420 por dia, das 8h às 13h. Após as assinaturas, a Prefeitura de Belém aguardará um posicionamento da Caixa Econômica Federal (CEF), a fim de programar a entrega das chaves das unidades habitacionais.

Com a conclusão da sexta etapa do Programa Viver Belém, a administração municipal chega a 2.400 famílias beneficiadas com apartamentos do residencial Quintas dos Paricás. Restam, ainda, aproximadamente 300 unidades a serem entregues do empreendimento.

No primeiro dia de assinaturas, o prefeito Zenaldo Coutinho esteve presente no ginásio Altino Pimenta e fez a entrega dos primeiros contratos a serem assinados pelos beneficiários, que estão sendo atendidos por uma equipe de técnicos da Sehab, sob a coordenação do secretário municipal de Habitação, Maikenn Souza. Técnicos da CEF também participam do atendimento.

Em conversa com as famílias, Zenaldo Coutinho lembrou que as ações do Programa Minha Casa, Minha Vida não eram executadas na capital devido às dificuldades documentais relacionadas aos terrenos e às restrições legais das empresas para se habilitar ao programa. Mas por iniciativa da prefeitura a legislação foi modificada, o que garantiu o oferecimento de cerca de 9.500 apartamentos de empreendimentos como o residencial Quinta dos Paricás.

“Nenhum de vocês foi escolhido por acaso. Todos foram selecionados pelo critério da lei. Não houve também indicação de secretário, de vereador ou indicação do prefeito, foi tudo de acordo com o critério da lei. Graças a Deus e que seja assim, porque aí a gente consegue fazer com que, efetivamente, as pessoas que precisam, e vão morar, sejam as selecionadas”, enfatizou Zenaldo.

Natural da cidade de Santo Antônio do Tauá, Manoel Soares, 62, foi o primeiro a receber o contrato de financiamento das mãos do prefeito Zenaldo Coutinho. “Esse momento é de felicidade. Eu moro pagando aluguel de R$ 400 e agora vou para o que é meu”, disse Manoel, que trabalha como pintor e vai pagar uma mensalidade de R$ 80 de financiamento.

Com a pequena Débora no colo, Gessiane Lima, 27, aguardava o esposo Nilson, que assinava o contrato de financiamento. A dona de casa que mora na casa do sogro, no bairro Soledade, em Icoaraci, disse que a seleção foi uma surpresa. “Foi o meu marido que recebeu a ligação da secretaria. Foi uma festa”, afirmou Gessiane.

“Foi de pura felicidade, de pular de alegria”, lembrou a estudante do curso de enfermagem Railana Machado, 24, sobre o dia em que foi contatada pela Prefeitura. Hoje em dia, Railana mora com os pais no bairro Pratinha 2.