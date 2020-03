Promoção ‘Descontos em Dobro’ da PlayStation Store está de volta

Mergulhadores encontraram o celular Apple num lago no parque da Disney nos Estados Unidos. Modelo foi devolvido apenas com marcas de uso.

Uma família americana recuperou um iPhone 11 dois meses após derrubá-lo em um lago do parque da Disney em Orlando, nos Estados Unidos. Eles se surpreenderam ao perceber que o celular da Apple continuava funcionando normalmente, mesmo depois de tanto tempo em contato com líquido. De acordo com a história revelada pelo site MacRumors, na última sexta-feira (28), o aparelho foi encontrado por mergulhadores do Walt Disney World e devolvido aos donos via correios.

Os proprietários do telefone, identificados como Lisa e Jacob Troyer, disseram que o modelo apenas apresentava marcas de uso. A história repercutiu no alto escalão da Apple. O CEO da empresa, Tim Cook, chegou a agradecer pelo relato.

O caso aconteceu em outubro, após o iPhone de Lisa escorregar da bolsa e cair no lago batizado de Seven Seas, localizado na saída de um dos parques do visitadíssimo complexo da Disney. Prontamente, a família avisou aos funcionários da empresa e deixou informações de contato caso o aparelho fosse recuperado.

Um novo telefone foi comprado, mas parte das fotos do passeio familiar havia se perdido. Meses mais tarde, a família Troyer recebeu uma ligação informando que o dispositivo havia sido encontrado. “Consegui recuperar todas as fotos da nossa noite de Halloween na Disney. Além de um pouco de areia e algumas algas na capa, o telefone parece ter apenas alguns sinais de uso”, afirmou Lisa. Ela ainda ressaltou que o smartphone estava protegido apenas por uma fina capa de silicone.

O iPhone 11 recuperado estava protegido apenas por capa de silicone — Foto: Reprodução/MacRumors

O iPhone 11 conta com certificação IP68 de proteção contra entrada de água e poeira. Quanto maiores os algarismos, mais resistente é o produto. O IP68 é a alternativa mais avançada disponível no mercado atualmente. No entanto, a fabricante assegura que o celular pode ficar submerso apenas à profundidade de dois metros durante 30 minutos.

No relato mais recente, a família constatou que o modelo aguenta muito mais do que isto. Na versão mais parruda da linha, a Apple garante proteção ainda maior: iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max podem ficar submersos em até quatro metros de coluna d’água durante 30 minutos.

Tendo em vista a durabilidade acima da mencionada pela maçã, Lisa decidiu escrever um e-mail para Tim Cook. Segundo a família Troyer, o CEO da Apple respondeu a mensagem agradecendo a mulher por ter compartilhado a história. Vale lembrar que a recomendação é que os usuários façam backups dos arquivos para recuperar os dados do celular em caso de perda ou roubo.

Com informações de MacRumors

iPhone 11, 11 Pro e Pro Max no Brasil: veja a tabela de preços e outros detalhes