Prouni 2020: Candidatos terão até 28/02 para comprovar informações

Candidatos terão até o dia 28 de fevereiro para comprovar as informações junto às instituições.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira (18) o resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) .

Para consultar, é preciso acessar o site do Prouni: http://siteprouni.mec.gov.br/

Os candidatos terão até 28 de fevereiro para entregar os documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos.

De acordo com o MEC, quem ainda não foi pré-selecionados, nem na primeira e nem na segunda chamada, poderá manifestar interesse na lista de espera entre os dias 6 e 9 de março (veja abaixo o calendário).

O Prouni oferece bolsas de estudo parciais e integrais em cursos de graduação de instituições particulares no Brasil.

Para concorrer às bolsas, era necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 e tirado, no mínimo, 450 pontos na média da prova. Quem zerou a redação está eliminado do processo.

A atual edição do Prouni vai selecionar estudantes para 251.139 bolsas parciais e integrais para faculdades privadas com base nas notas do Enem.

Cronograma do Prouni 2020

Segunda chamada: 18 de fevereiro de 2020

Entrega dos documentos para garantir a matrícula: 18 a 28 de fevereiro de 2020

Adesão à lista de espera: 6 a 9 de março de 2020

O Prouni é um sistema que seleciona candidatos do Enem para vagas em cursos de graduação de instituições privadas com bolsa de estudos parcial ou integral, segundo a nota do exame.

Cada candidato pode selecionar até duas opções de curso durante o período de inscrições pela internet.

Ao final da seleção, os candidatos aprovados devem levar até as instituições os documentos para comprovar que atendem os requisitos de bolsistas.

Quem pode se inscrever no Prouni?

Para participar, o candidato precisa ter feito a edição 2019 do Enem e não pode ter um diploma do ensino superior. Também é preciso se enquadrar em um dos seguintes critérios de renda:

Para concorrer às bolsas integrais: renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo (R$ 1558,5 – pelo salario mínimo nacional)

Para concorrer às bolsas parciais: renda familiar bruta mensal per capita de até 3 salários mínimos (R$ 3117 – pelo salario mínimo nacional)

Além disso, é preciso se encaixar em pelo menos uma das seguintes situações:

ter cursado o ensino médio completamente em escola pública

ter cursado o ensino médio completamente em escola privada, desde que na condição de bolsista integral

ter cursado o ensino médio parcialmente em escola privada, desde que na condição de bolsista integral

ser portador de uma deficiência

ser professor do quadro permanente de uma escola pública (nesse caso, o critério de renda familiar não se aplica)

Justiça libera divulgação do resultado do Sisu e inscrições do Prouni

Antonio Gois: ‘As pessoas precisam voltar a confiar no Prouni e no Sisu’