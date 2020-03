Prova do Líder Carrossel Novex completa 17 horas com sisters na disputa

A Prova do Líder Carrossel Novex completa 17 horas de duração e cinco sisters continuam forte na disputa pela nona liderança do BBB20. Flayslane, Gabi, Marcela, Mari e Thelma precisam ficar em pé em uma plataforma giratória.

Com alguns minutos de prova, Daniel se desequilibrou e caiu. Por ter sido o primeiro eliminado, o brother está no Paredão, com direito a participar da Prova Bate e Volta no próximo domingo, 22/3. Manu, Babu, Gizelly, Ivy, Felipe e Rafa deixaram a prova na sequência.

Entenda a dinâmica da Prova do Líder Carrossel Novex

O Líder será aquele que ficar até o final, e o vice-campeão da disputa terá imunidade. Conforme explicado por Tiago Leifert, além da imunidade e do poder de indicar alguém, o Líder terá a oportunidade de vetar um adversário na próxima Prova do Líder.