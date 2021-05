Provas, eliminações e prêmio: o que você precisa saber sobre o ‘No Limite’

Após 11 anos sem ser exibido, o “No Limite” volta a grade de programação da Rede Globo, na noite desta terça (11), às 22h30 (de Brasília), sob o comando do apresentador André Marques.

Nesta edição especial, 16 ex-participantes de gerações diferentes do “Big Brother Brasil” irão disputar o prêmio de R$ 500 mil. O desafio dos competidores é sobreviver as dinâmicas de resistência, trabalho em equipe e raciocínio lógico para não serem eliminados do reality show.

Quem são os participantes?

André Martinelli (BBB 13), Angélica Ramos (BBB 15), Arcrebiano (BBB 21), Ariadna Arantes (BBB 11), Carol Peixinho (BBB 19), Elana Valenaria (BBB 19), Gleici Damasceno (BBB 18), Gui Napolitano (BBB 20), Iris Stefanelli (BBB 7), Jéssica Mueller (BBB 18), Kaysar Dadour (BBB 18), Lucas Chumbo (BBB 20), Mahmoud Baydoun (BBB 18), Marcelo Zulu (BBB 4), Paula Amorim (BBB 18) e Viegas (BBB 18).

No Limite 2021

André Martinelli, que ficou 18h numa prova de resistência no BBB 13, também está confirmado nesta edição de “No Limite” Reprodução/Facebook/André Martinelli

Divisão dos grupos

Os 16 participantes do “No Limite” serão divididos em duas tribos de oito pessoas neste início de jogo: os nomes dos grupos serão Carcará e Calango.

Eles, inclusive, ficarão em acampamento separados e terão o desafio de trabalharem em equipe para superarem os perrengues da sobrevivência no meio do mato.

Prêmio do “No Limite”

O vencedor do reality show “No Limite” irá embolsar o prêmio de R$ 500 mil.

Como é o jogo?

Todo episódio do “No Limite” terão provas com objetos que ajudam na sobrevivência como prêmios e uma dinâmica de imunidade que levará a tribo derrotada a uma votação para definir o eliminado do reality show.

O primeiro desafio das tribos será vencer a “Prova dos Privilégios”. Assim, a equipe vencedora poderá conquistar itens importantes, como facas e fósforos, que facilitam a vida no acampamento.

Depois de uma noite de sobrevivência na mata, as duas tribos irão para a disputa da “Prova de Imunidade”. O objetivo, como o próprio nome da atividade já diz, é vencer para garantir mais uma semana sobrevivência no reality.

A tribo derrotada na dinâmica irá direto para o “Portal da Eliminação” para uma trocação de votos. Após votação realizada por meio de pergaminhos, o participante mais votado, seja por afinidade ou pouca produtividade nas provas, irá deixar o programa.

#NoLimite: vai começar! Na estreia já tem eliminação! Façam suas apostas pic.twitter.com/sAFRiWn4u9? No Limite (@NoLimite) May 6, 2021

Calendário do reality show

O “No Limite” irá ao ar todas as terças-feiras, às 22h30 (sujeito a mudança da grade da TV Globo) e terá ao fim de cada episódio um participante eliminado do reality show.

No dia seguinte, na quarta-feira, o “No Limiter” que deixar a disputa do prêmio de R$ 500 mil irá bater um papo com a apresentadora Fátima Bernardes no programa “Encontro com Fátima”.

No domingo, após o “Fantástico”, o programa “No Limite: A Eliminação” será exibido na Rede Globo com um resumo dos principais acontecimentos do reality show e uma conversa com o competidor eliminado.