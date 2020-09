Próximo do anúncio, contrato de Vidal com a Inter de Milão será de 6 milhões de euros por ano

Conforme noticiado pela ‘Gazzetta dello Sport’, Arturo Vidal já acertou as bases salariais com a Inter de Milão e apenas aguarda sua rescisão com o Barcelona. O meia chileno deve ser anunciado nos próximos dias e terá o salário de será de 6 milhões de euros por anos, com duas temporadas de contrato com o clube italiano.

Contudo, este salário será dois milhões a menos do que ele ganha atualmente na equipe catalã. Assim, o jogador retornará ao futebol italiano após ter atuado por quatro temporadas na Juventus. O nome do chileno era um dos sonhos do técnico Antonio Conte, que sempre desejou contar com o atleta e não mediu esforços para a sua contratação.

Com a camisa da equipe catalã, Vidal participou de 90 jogos e marcou 10 gols, desde que chegou em 2018. Aos 33 anos, o meia entende que a negociação com a Inter de Milão deve ser o último grande contrato da carreira. Na última temporada, ele fez 43 jogos, marcou oito gols e deu três assistências. Seu contrato com o time do Camp Nou vai até junho de 2021.