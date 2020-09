PRTB lança Mário Couto como candidato à prefeitura de Belém

Convenção foi realizada por videoconferência, nesta sexta-feira (4). Candidato a vice-prefeito ainda não será divulgada

O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) lançou, nesta sexta-feira (4), o administrador e ex-senador federal Mário Couto como candidato à prefeitura de Belém.

A convenção do PRTB ocorreu por vídeo conferência, em um centro de convenções do bairro do Umarizal, em Belém.

“Nós vamos acabar com o monopólio dos empresários nas redes de ônibus. Na minha prefeitura, vamos ter ônibus elétricos, com ar-condicionado. Teremos uma passagem com preço mais justo para o cidadão. Quero ser o candidato do povo de Belém, de quem ama e respeita essa cidade”, disse Mário Couto.

A assessoria jurídica do PRTB informou que a definição do candidato a vice-prefeito ainda não será divulgada. Portanto, a chapa do ex-senador será fechada sem definição.

No entanto, o partido confirmou 28 candidatos a vereador pela chapa. Segundo a assessoria do partido, 8 desses candidatos são mulheres e 20 são homens.

Natural de Salvaterra, no Marajó, Mario Couto tem 74 anos e é formado em administração pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Mário Couto já foi eleito deputado estadual por quatro mandatos e senador da república por um mandato. Quando deputado, Mário Couto chegou a presidir a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).