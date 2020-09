PSB oficializa candidatura de Cássio Andrade à prefeitura de Belém

Convenção foi realizada na tarde desta segunda, 16. Candidato a vice-prefeito vai ser anunciado no evento.

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) oficializou, nesta quarta (16), o deputado federal Cássio Andrade como candidato à Prefeitura de Belém. A convenção do partido ocorreu pela tarde, em uma casa de shows no bairro da Cidade Velha, em Belém.

O candidato disputará a Prefeitura de Belém pela primeira vez. O candidato a vice-prefeito da chapa será anunciado no evento.

“Temos 40% da população vivendo na miséria, vivendo com meio salário mínimo por mês. Uma cidade onde 62% da população vive na informalidade e não têm direito à aposentadoria. Temos que dar esperança para essas pessoas, levar cursos, emprestar dinheiro para microempresários, o feirante, o vendedor de tacacá, de açaí”” disse

Natural de Salvador (BA), Cássio Andrade, 37 anos, é deputado federal e está no quinto mandato político. É advogado, empresário e já foi vereador de Belém, deputado estadual no Pará e é presidente do diretório estadual do PSB no Pará.